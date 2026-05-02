Victoria Beckham počastila pratitelje fotografijom Davida u ultra oskudnim gaćicama

Modna dizajnerica i bivša članica grupe Spice Girls, Victoria Beckham (52), na svom je Instagram profilu obilježila 51. rođendan supruga David Beckham. Umjesto klasične čestitke, podijelila je seriju fotografija koja je brzo privukla veliku pažnju.

Iako je objavila više kadrova, jedna fotografija posebno se istaknula, ona na kojoj David izlazi iz mora odjeven samo u minijaturne kupaće gaćice. Prizor koji naglašava njegovo isklesano tijelo i prepoznatljive tetovaže izazvao je brojne reakcije i još jednom potvrdio njegov status jednog od najpoželjnijih muškaraca svijeta.

U emotivnom opisu Victoria mu je uputila dirljivu poruku: „Ti si naš svijet, naše sve. Toliko te volimo! Sretan rođendan najboljem suprugu, tati, sinu, bratu i prijatelju. Najljubaznijoj i najvelikodušnijoj duši.“ Ipak, njezine su riječi pale u drugi plan zbog fotografije koja je izazvala lavinu komentara, među kojima se istaknula i poruka njezine bivše kolegice iz benda Melanie C: „Sretan rođendan, Davide“.

Uz glavnu fotografiju, Victoria je podijelila i niz intimnijih i nostalgičnih trenutaka, od svečane večere i opuštenih scena s jahte do zajedničkih fotografija s putovanja. U objavi su se našle i starije fotografije koje prikazuju Davidov životni i profesionalni put.

Posebno se izdvaja fotografija iz vremena kada je nosio dres Manchester United, podsjetnik na razdoblje u kojem je postao globalni fenomen i jedan od najprepoznatljivijih sportaša svoje generacije. Tu su i fotografije iz mlađih dana koje ukazuju na njegov rani interes za nogomet i kasniji angažman u humanitarnim projektima.

POGLEDAJTE VIDEO: Proljeće u punom sjaju: Vikend idealan za boravak na otvorenom, evo dokad će trajati idila