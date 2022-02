MRAČNE TAJNE SPAJSICA / Mel C otkrila šokantnu istinu o kultnom girl bendu: 'Cure su me zlostavljale, bile su svjesne toga...'

Mel C zajedno je s Victoriom Beckham, Emmom Bunton, Geri Halliwall i Mel B tvorila popularni ženski sastav - Spice Girls. No, osim velikih hitova, ova je grupa redala i velike skandale. Sve je to jako teško palo tada dvadesetogodišnjoj Mel C.