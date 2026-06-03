U Dinamu procijenili da nije dovoljno dobar, a sada ide u Premier ligu

Prema pisanju Daily Maila, novi član Premier lige Hull City mogao bi krenuti po novog igrača u veznom redu, a kao jedan od prioriteta spominje se igrač Charleroija Yacine Titraoui.

Dvadesetdvogodišnji Alžirac dobio je poziv za Svjetsko prvenstvo te se očekuje da će nastupiti u prijateljskoj utakmici protiv Nizozemske u srijedu navečer. Može igrati na poziciji zadnjeg veznog ili „osmice”, a prošle je sezone postigao pet pogodaka u 37 nastupa.

No, posebno je zanimljivo to što je Titraoui bio i na radaru Dinama. Prije više od tri godine, dok je igrao za Paradou, Dinamo je krenuo po tog veznjaka te navodno čak i dogovorio transfer. No, pred samu realizaciju posla uprava na čelu s Vlatkom Peras odustala je od transfera zbog navodnih manjih zdravstvenih problema kod igrača. Zanimljivo, ista je uprava odustala i od Monsefa Bakrara, koji je prošlog ljeta ipak stigao u Dinamo i brzo se prometnuo u jednog od bitnijih igrača.

Što se tiče Titraouija, on je nakon Dinamova "odbijanca” prešao u Belgiju, gdje je odigrao sezonu života. Osim Hulla, Alžirca navodno prate još i Sunderland, Leeds United te Marseille. Daily Mail dodaje kako Charleroi za njega traži oko 12 milijuna eura.