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U Dinamu procijenili da nije dovoljno dobar, a sada ide u Premier ligu

U Dinamu procijenili da nije dovoljno dobar, a sada ide u Premier ligu
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Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Nakon što ga Dinamo nije doveo, Titraoui je potpisao za Charleroi, za koji je odigrao 74 utakmice te pritom postigao sedam pogodaka i upisao pet asistencija

3.6.2026.
14:20
Sportski.net
Belga/Sipa USA/Profimedia
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Prema pisanju Daily Maila, novi član Premier lige Hull City mogao bi krenuti po novog igrača u veznom redu, a kao jedan od prioriteta spominje se igrač Charleroija Yacine Titraoui.

Dvadesetdvogodišnji Alžirac dobio je poziv za Svjetsko prvenstvo te se očekuje da će nastupiti u prijateljskoj utakmici protiv Nizozemske u srijedu navečer. Može igrati na poziciji zadnjeg veznog ili „osmice”, a prošle je sezone postigao pet pogodaka u 37 nastupa.

No, posebno je zanimljivo to što je Titraoui bio i na radaru Dinama. Prije više od tri godine, dok je igrao za Paradou, Dinamo je krenuo po tog veznjaka te navodno čak i dogovorio transfer. No, pred samu realizaciju posla uprava na čelu s Vlatkom Peras odustala je od transfera zbog navodnih manjih zdravstvenih problema kod igrača. Zanimljivo, ista je uprava odustala i od Monsefa Bakrara, koji je prošlog ljeta ipak stigao u Dinamo i brzo se prometnuo u jednog od bitnijih igrača.

Što se tiče Titraouija, on je nakon Dinamova "odbijanca” prešao u Belgiju, gdje je odigrao sezonu života. Osim Hulla, Alžirca navodno prate još i Sunderland, Leeds United te Marseille. Daily Mail dodaje kako Charleroi za njega traži oko 12 milijuna eura.

DinamoHull CityPremier LeagueYacine Titraoui
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