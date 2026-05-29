FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE DOBRO POČELO /

Jakirović je u Hrvatskoj, a igrači Hulla lete u Vegas: Doživjeli šok na aerodromu

Jakirović je u Hrvatskoj, a igrači Hulla lete u Vegas: Doživjeli šok na aerodromu
×
Foto: John Walton/PA Images/Profimedia

'Bili su u privatnom avionu i došlo je do problema'

29.5.2026.
8:08
Sportski.net
John Walton/PA Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Igrači Hull Cityja uživaju u zasluženom odmoru nakon što su pod vodstvom Sergeja Jakirovića senzacionalno izborili Premier ligu. Od predsjednika Acuna Ilicalija dobili su putovanje u Las Vegas.

Dok je Sergej odlučio odmor provesti u Hrvatskoj, njegovi igrači zaputili su se u Las Vegas, ali put nije počeo najbolje. Naime, njihov polazak iz mančesterske zračne luke morao je biti pomaknut nekoliko sati pa su igrači Hulla ostali na aerodromu, doznaje engleski The Sun

Veselo su razgovarali s navijačima i pozirali za fotografije, ali igrači - uključujući i golgetera McBurnieja - nisu bili sretni što im je putovanje iz snova odgođeno.

"Bili su u privatnom avionu i došlo je do problema. Bili su na pisti nekoliko sati. Govorili su da je važno da ne propuste unaprijed rezerviranu zabavu uz bazen u Vegasu, dok su drugi predlagali da umjesto toga lete na Ibizu. Pili su pivo, jeli pizzu i piletinu dok su raspravljali što učiniti, a neki su predlagali da lete u Vegas iz Liverpoola. Za fotografiranje su i dalje bili nasmiješeni, ali bili su prilično mrzovoljni i nesretni", kazao je izvor za Sun.

Podsjetimo, vlasnik Hulla Acun Ilicali isplatio je ogromne bonuse svojim igračima, ali im je i platio put u Las Vegas. Ondje, međutim, neće biti Jakirovića koji je odabrao ostati u Hrvatskoj:

"To je putovanje za igrače. Ja ću biti s obitelji u Hrvatskoj. Imamo predivnu obalu. Oni će ići u Vegas. Znate, što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Nije to za mene", rekao je Jakirović, čije riječi prenosi BBC.

Hull CitySergej JakirovićPremier LigaLas Vegas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike