Jakirović je u Hrvatskoj, a igrači Hulla lete u Vegas: Doživjeli šok na aerodromu

Igrači Hull Cityja uživaju u zasluženom odmoru nakon što su pod vodstvom Sergeja Jakirovića senzacionalno izborili Premier ligu. Od predsjednika Acuna Ilicalija dobili su putovanje u Las Vegas.

Dok je Sergej odlučio odmor provesti u Hrvatskoj, njegovi igrači zaputili su se u Las Vegas, ali put nije počeo najbolje. Naime, njihov polazak iz mančesterske zračne luke morao je biti pomaknut nekoliko sati pa su igrači Hulla ostali na aerodromu, doznaje engleski The Sun.

Veselo su razgovarali s navijačima i pozirali za fotografije, ali igrači - uključujući i golgetera McBurnieja - nisu bili sretni što im je putovanje iz snova odgođeno.

"Bili su u privatnom avionu i došlo je do problema. Bili su na pisti nekoliko sati. Govorili su da je važno da ne propuste unaprijed rezerviranu zabavu uz bazen u Vegasu, dok su drugi predlagali da umjesto toga lete na Ibizu. Pili su pivo, jeli pizzu i piletinu dok su raspravljali što učiniti, a neki su predlagali da lete u Vegas iz Liverpoola. Za fotografiranje su i dalje bili nasmiješeni, ali bili su prilično mrzovoljni i nesretni", kazao je izvor za Sun.

Podsjetimo, vlasnik Hulla Acun Ilicali isplatio je ogromne bonuse svojim igračima, ali im je i platio put u Las Vegas. Ondje, međutim, neće biti Jakirovića koji je odabrao ostati u Hrvatskoj:

"To je putovanje za igrače. Ja ću biti s obitelji u Hrvatskoj. Imamo predivnu obalu. Oni će ići u Vegas. Znate, što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Nije to za mene", rekao je Jakirović, čije riječi prenosi BBC.