Jedan pregled spasio je od lomova kostiju: 'Ovo ima puno veću ulogu nego što se misli'

Stručnjaci su uputili apel ljudima da provjere zdravlje svojih kostiju ako su njihovi roditelji pretrpjeli lom kuka, ističući kako genetika može igrati puno veću ulogu u zdravlju kostiju nego što se misli, osobito kada je riječ o riziku od osteoporoze.

Osteoporoza je zdravstveno stanje koje kosti čini krhkima i razvija se tijekom više godina, no obično se dijagnosticira tek nakon što osoba doživi lom. Ipak, jedna žena iz Darlingtona uspjela je izbjeći sudbinu koja je zadesila njezine roditelje zahvaljujući pravovremenoj reakciji.

Iskustvo koje je upalilo alarm

Janet Boyd je za Royal Osteoporosis Society (ROS) podijelila svoju priču. "Oba moja roditelja imala su lomove kuka u svojim osamdesetima. Zbog te obiteljske povijesti, zatražila sam od svog liječnika opće prakse DEXA snimanje u svojim ranim pedesetima. Na moj šok, već sam bila u osteoporotičnom rasponu u kralježnici", ispričala je.

Dodala je kako, srećom, nije imala nikakav prijelom, ali sada barem zna da je pod rizikom i da može nešto poduzeti kako bi spriječila lomove u budućnosti. "Prvi korak je definitivno saznati što više možete", poručila je Janet.

Podaci pokazuju da samo oko 28 posto odraslih prepoznaje da obiteljska povijest može igrati važnu ulogu u riziku od osteoporoze, a tek 41 posto njih razmislilo bi o provjeri zdravlja svojih kostiju ako bi njihovi roditelji slomili kuk. Iako će jedna od dvije žene i jedan od pet muškaraca starijih od 50 godina slomiti kost zbog osteoporoze, rana dijagnoza može poštedjeti ljude ne samo boli, već im i pomoći da u potpunosti izbjegnu prijelome, kao što je to uspjelo Janet, piše Mirror.

Kada su krhke kosti dio genetike?

I dok je osteoporoza često povezana sa starenjem, obiteljski obrazac opetovanih prijeloma kostiju može biti i ključan pokazatelj za ranu dijagnozu rjeđe genetske bolesti poznate kao osteogenesis imperfecta (OI), odnosno bolest staklenih kostiju.

To je nasljedni poremećaj vezivnog tkiva koji se javlja s učestalošću od šest do sedam slučajeva na 100.000 novorođenčadi. U Hrvatskoj se procjenjuje da s ovom dijagnozom živi oko 400 osoba. Bolest ne samo da uzrokuje povećanu lomljivost kostiju, već može utjecati i na druge organe i tkiva, uzrokujući plave bjeloočnice, gubitak sluha te probleme sa zubima i zglobovima. Liječenje zahtijeva multidisciplinarni pristup koji uključuje farmakološku i fizikalnu terapiju te ortopedsku kirurgiju.

Foto: Shutterstock

Znanstvena zajednica kontinuirano radi na razvoju novih terapija. Bisfosfonati i dalje predstavljaju primarnu terapiju koja smanjuje rizik od prijeloma. Novije terapije, poput denosumaba i antislerostinskih protutijela kao što je setrusumab, pokazuju obećavajuće rezultate, ali zahtijevaju daljnja klinička ispitivanja.

Terapija matičnim stanicama također se istražuje kao potencijalno revolucionaran pristup, a studije su pokazale da može smanjiti broj prijeloma kod djece s ovom bolešću i do 78 posto.

Kako ojačati svoje kosti?

Iako na neke faktore rizika, poput obiteljske povijesti, ne možemo utjecati, stručnjaci iz Royal Osteoporosis Society ističu niz životnih navika koje mogu poboljšati ili pogoršati zdravlje kostiju. Održavanje zdrave tjelesne težine, izbjegavanje pušenja i prekomjernog unosa alkohola, osiguravanje dobre prehrane i redovita tjelesna aktivnost mogu značajno smanjiti rizik. Prehrana bogata kalcijem, dovoljan unos vitamina D te redovite vježbe s opterećenjem i vježbe za jačanje mišića također pomažu u dugoročnoj zaštiti čvrstoće kostiju.

Ako vam je dijagnosticirana osteoporoza, postoji mnogo učinkovitih opcija liječenja. Dostupni su lijekovi koji mogu pomoći u jačanju kostiju, uz dodatke kalcija i vitamina D, kao i liječenje drugih zdravstvenih problema koji povećavaju rizik.

Ako ste zabrinuti za zdravlje svojih kostiju ili imate obiteljsku povijest lomova, savjetuje se da razgovarate sa svojim liječnikom opće prakse. Obiteljska anamneza je važna, ali ona ne diktira vašu budućnost. Uz prave informacije, odabir zdravog načina života i liječenje po potrebi, svatko može dramatično smanjiti rizik od lomova koji često mijenjaju život.

POGLEDAJTE GALERIJU