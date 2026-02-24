Maratonac (27) dobio 'bolest starijih ljudi': 'Umjesto da me dijagnoza porazi, iskoristio sam je'

Sa svega 26 godina, maratonac Harry Lancaster postigao je ono o čemu bezbrojni trkači sanjaju, završivši Londonski maraton s osobnim rekordom od dva sata i 27 minuta. Trčanje za njega nije bilo samo hobi, već je definiralo tko je on.

Međutim, samo 12 mjeseci kasnije, u 27. godini, njegov se trkački identitet suočio s ozbiljnom prijetnjom. Dva stres prijeloma dovela su do dijagnoze osteoporoze, stanja koje kosti čini krhkima, povećava rizik od prijeloma i obično pogađa starije osobe.

Šokantna dijagnoza i borba za povratak

"Razdoblje nakon dijagnoze bilo je uistinu zastrašujuće", kaže Harry iz Penritha u Cumbriji. "Oduvijek sam bio vrlo aktivan i odjednom sam osjećao kao da je moje tijelo pod visokim rizikom od ozljeda u svakom trenutku. Bilo se teško nositi s time i fizički i psihički, ali znao sam da to neće biti kraj moje trkačke priče. Umjesto da me dijagnoza porazi, iskoristio sam je kao motivaciju da se izborim za povratak na startnu liniju."

Odlučan u borbi protiv osteoporoze, Harry je zauzeo sveobuhvatan pristup obnovi zdravlja. Prilagodio je svoj režim trčanja kako bi naglasak stavio na snagu i prevenciju ozljeda, postavio je kvalitetan san kao prioritet za oporavak tijela te se pažljivo usredotočio na prehranu, uvodeći održive promjene kako bi podržao zdravlje kostiju i opće stanje, uključujući i povećani unos kalcija.

Ključan dio ovog pristupa bilo je mlijeko s visokim udjelom proteina i kalcija, koje, prema navodima proizvođača, osigurava dvostruko više proteina i 80 % više kalcija od običnog mlijeka. "Bio je to tako jednostavan dodatak mojoj prehrani", rekao je Harry. "Dodatni proteini pomogli su mi u oporavku nakon treninga, a kalcij je bio savršen za jačanje kostiju."

Svjesno je smanjio trčanje, odmaknuvši se od velike kilometraže i intenziteta kako bi se usredotočio na snagu, stabilnost i kontrolirane pokrete, dajući tijelu potrebno vrijeme za prilagodbu i oporavak. Jednako važan bio je i san, koji je Harry počeo tretirati kao temeljnu komponentu svog treninga, a ne kao nešto sporedno. Usredotočio se na redovito vrijeme odlaska na spavanje, produženo trajanje sna i pravilne dane odmora, shvaćajući da je kvalitetan san ključan za obnovu kostiju, oporavak mišića i cjelokupnu otpornost.

Značajan napredak i povratak na maraton

Devet mjeseci kasnije, nakon dosljednog pridržavanja režima treninga, spavanja i prehrane, s kontinuiranim naglaskom na unos kalcija, Harryjev DEXA scan, vrsta rendgenskog snimanja koja se koristi za dijagnosticiranje osteoporoze, otkrio je značajno poboljšanje gustoće kostiju. To mu je omogućilo da se vrati trčanju i ponovno izgradi snagu, pa čak i da razmišlja o budućim maratonima. Ove godine, Harry će se vratiti na startnu liniju Londonskog maratona prvi put nakon dijagnoze, što predstavlja nevjerojatan trenutak zatvaranja kruga nakon njegovog osobnog rekorda na istoj stazi.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

"Nije bilo lako, ali mogućnost da ponovno trčim bila je ogromna pobjeda", objasnio je Harry za Daily Star. "Znao sam da trebam uvesti održive promjene, a ne srljati u ekstreme. A to što ću za nekoliko tjedana moći stati na startnu liniju Londonskog maratona, na istom mjestu gdje je moje trkačko putovanje počelo, čini dijeljenje moje priče još važnijim. Želim da drugi koji se suočavaju sa sličnim izazovima znaju da postoji nada i put naprijed."

Pet tajni prehrane za maratonce

S obzirom na to da se Londonski maraton brzo približava, priprema uključuje mnogo više od samog skupljanja kilometara. Bilo da ste iskusni trkač, debitant na maratonu ili vikend rekreativac, nutricionistica i fiziologinja vježbanja Natalie Rouse otkrila je pet ključnih strategija pripreme koje će svima osigurati maksimalne rezultate.

Prvi korak je pametan trening koji uključuje postupno povećanje udaljenosti kombinacijom dugih, tempo i oporavljajućih treninga. U posljednja dva do tri tjedna prije utrke, važno je smanjiti intenzitet kako bi se minimalizirao umor i optimizirale razine energije za veliki dan. Jednako je bitno jačati mišiće vježbama poput čučnjeva, iskoraka i plankova dva do tri puta tjedno kako bi se poboljšala učinkovitost trčanja i spriječile ozljede.

Prehrana je, naravno, ključna. Ugljikohidrati su primarno gorivo za izdržljivost, stoga je obroke bogate njima, poput zobene kaše s voćem ili smoothieja, potrebno konzumirati dva do tri sata prije dužih trčanja. Umjeren unos proteina i kalcija pomaže u oporavku mišića i zdravlju kostiju. Hidratacija nije samo voda; elektroliti poput natrija, kalija i kalcija, koji se gube znojenjem, ključni su za funkciju mišića. Mlijeko prirodno nudi i tekućinu i elektrolite, uz proteine i ugljikohidrate za oporavak.

Na kraju, oporavak je jednako važan kao i sam trening. San, hidratacija, lagane aktivnosti, istezanje i korištenje valjka za masažu pomažu u prevenciji ozljeda. Mentalna priprema, uključujući vizualizaciju, postavljanje ciljeva i vježbanje trčanja ciljanim tempom, jača samopouzdanje i fokus na dan utrke.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'