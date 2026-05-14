Injekcije za mršavljenje imaju zamku na koju treba paziti: 'Postoji način da se zaštitite'

Planetarno popularne injekcije za mršavljenje postale su globalni fenomen. Ipak, nova saznanja pokazuju da njihovo djelovanje nije ograničeno samo na otapanje masnog tkiva, već sa sobom nosi i značajne rizike za mišićnu masu i zdravlje kostiju.

Stručnjaci stoga upozoravaju kako je ključno da osobe koje koriste ove lijekove promijene životne navike i redovito vježbaju kako bi dugoročno očuvale zdravlje i postignutu težinu. Injekcije koje potiskuju apetit, poput semaglutida poznatog kao Ozempic ili Wegovy, djeluju oponašajući hormon GLP-1 kako bi se korisnici osjećali sitima, no njihova učinkovitost ima i drugu, manje poznatu stranu.

Skoro trećina izgubljene mase nisu masnoće

Rezultati opsežne analize predstavljene na Europskom kongresu o pretilosti u Istanbulu otkrili su zabrinjavajuće podatke. Pregledom 21 studije, u kojima je uz pomoć naprednih skenera analiziran sastav tijela 1334 sudionika, utvrđeno je odakle točno nestaje tjelesna masa.

Pokazalo se da od ukupne izgubljene težine kod osoba koje su koristile injekcije, čak 31,5 posto čini takozvana "masa bez masnoća", što se prvenstveno odnosi na mišiće i gustoću kostiju. Za usporedbu, kod osoba koje su gubile težinu isključivo promjenom prehrane i vježbanjem, taj je udio iznosio znatno manjih 14,3 posto.

"Ovi nalazi naglašavaju važnost uključivanja strategija usmjerenih na očuvanje mase bez masnoća", izjavila je koautorica studije, profesorica Signe Torekov sa Sveučilišta u Kopenhagenu.

Sarkopenija i slabije kosti kao dugoročni rizici

Stručnjaci upozoravaju da se nakon prestanka uzimanja injekcija, bilo zbog nuspojava ili visoke cijene, masno tkivo često vraća, ali izgubljena mišićna masa ne. To ljude ostavlja slabijima, s manjim postotkom mišića koji sagorijevaju kalorije, zbog čega svaki budući pokušaj mršavljenja postaje znatno teži, piše Mirror.

Ovaj ubrzani gubitak mišićne mase, poznat kao sarkopenija, stanje je koje se inače povezuje sa starenjem, a može dovesti do povećanog rizika od ozljeda i opće krhkosti.

Gubitak koštane gustoće također predstavlja ozbiljnu prijetnju jer povećava rizik od osteoporoze i prijeloma u starijoj dobi. Prema podacima iz ranijih kliničkih ispitivanja, žene starije od 75 godina koje su koristile lijekove za mršavljenje imale su osam puta veću vjerojatnost za hospitalizaciju zbog prijeloma kuka i deset puta veću zbog prijeloma zdjelice.

Zabrinutost dodatno pojačava činjenica da se četiri od pet privatnih recepata za ove injekcije izdaje ženama, koje su ionako u većem riziku od osteoporoze.

Vježbe snage i prehrana su ključni

Stručnjaci se slažu da je rješenje u aktivnom pristupu koji nadilazi samo uzimanje lijeka. Profesorica Donna Ryan iz Biomedicinskog istraživačkog centra Pennington u SAD-u, koja je vodila ispitivanja lijekova za mršavljenje, ističe: "Moramo snažno poticati vježbanje. Kada gubite puno kilograma, način da zaštitite mišiće i kosti jest trening otpora".

Uz vježbe snage, presudna je i prehrana. Preporučuje se unos od 1,2 do 1,5 grama proteina po kilogramu ciljane tjelesne mase, što za prosječnu osobu znači otprilike 80 do 120 grama dnevno. U situacijama smanjenog apetita, proteinski napitci mogu biti koristan dodatak.

Phil Day, nadzorni ljekarnik u Pharmacy2U, naglašava da se lijekovi ne smiju smatrati "prečacem za izbjegavanje vježbanja". Dodaje kako pacijenti koji se kreću, bilo kroz kardio ili trening snage, neće samo zadržati mišićnu masu, već će uživati u boljem općem zdravlju i izgraditi dobre navike za dugoročno održavanje težine.

Iako ovi lijekovi predstavljaju revoluciju u borbi protiv pretilosti, ne smiju se promatrati kao čarobno rješenje. Njihova upotreba zahtijeva liječnički nadzor i sveobuhvatan pristup koji uključuje promjenu životnog stila. Bez pravilne prehrane i redovite tjelovježbe, osobito treninga snage, dugoročni zdravstveni rizici mogli bi nadmašiti kratkoročnu korist gubitka kilograma.

