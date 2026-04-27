Bezglutenska prehrana - zdrav izbor ili nepotreban trend? Doznajte tko od toga ima koristi

Prelazak na prehranu bez glutena možda je najveći zdravstveni trend posljednjeg desetljeća, ali sve je glasnija i rasprava oko toga je li gluten problematičan za sve ili samo za osobe s određenim medicinskim stanjima. Jasno je da ga neki ljudi moraju izbjegavati iz zdravstvenih razloga, poput onih s celijakijom ili netolerancijom.

Međutim, mnogi u svijetu zdravlja i wellnessa sugeriraju da bi svi trebali slijediti bezglutensku prehranu — bez obzira na to jesu li intolerantni na gluten ili ne. To je dovelo do toga da milijuni ljudi odustanu od glutena u nadi da će smršavjeti, poboljšati raspoloženje i poboljšati zdravlje. No je li bezglutenska prehrana doista zdravija opcija, ili samo nepotreban trend koji nije poželjan baš za svakoga?

Što je gluten?

Gluten je skupina proteina (prolamina) koji se nalaze u pšenici, ječmu, raži i tritikaleu. Glavni su gliadin i glutenin u pšenici te hordein u ječmu.

Ti su proteini elastični, pa omogućuju dizanje i strukturu kruha i peciva. Često se dodatni gluten dodaje proizvodima kako bi poboljšao teksturu i trajnost.

Gluten je čest u modernoj prehrani, osobito u zapadnim zemljama. Teško se potpuno razgrađuje u probavi, pa njegovi dijelovi mogu potaknuti imunološke reakcije, osobito kod osoba s celijakijom, piše Healthline.

Ima li koristi od bezglutenske prehrane za osobe bez intolerancije?

Istraživanja su neujednačena i ne daju jasan odgovor.

Jedna manja studija pokazala je da prehrana s manje glutena može smanjiti nadutost, utjecati na sastav crijevne mikrobiote i poboljšati probavu ugljikohidrata. Međutim, dio podataka temelji se na subjektivnim procjenama sudionika, pa rezultati nisu potpuno pouzdani.

S druge strane, veći pregled istraživanja iz 2019. nije pronašao značajne koristi za osobe koje nemaju problema s glutenom. Autori sugeriraju da su prijavljena poboljšanja često posljedica placebo učinka ili drugih promjena u prehrani.

Važno je naglasiti da bezglutenska prehrana može imati i nedostatke ako nije medicinski potrebna, poput manjeg unosa određenih hranjivih tvari.

Postoje li negativne nuspojave bezglutenske prehrane?

Osobe na prehrani bez glutena mogu imati veći rizik od određenih nedostataka hranjivih tvari. Iako se često smatra da su bezglutenski proizvodi zdraviji, oni su često siromašniji nutrijentima, a mogu sadržavati više kalorija, zasićenih masti i šećera.

Takva prehrana često osigurava manje važnih nutrijenata kao što su vlakna, vitamin B12, vitamin D, folat, kalcij, željezo, cink i magnezij. Nedostatak ovih tvari može utjecati na probavu, zdravlje kostiju i druge tjelesne funkcije.

Osim toga, bezglutenski proizvodi ponekad mogu sadržavati više štetnih tvari, poput teških metala (npr. olova ili kadmija).

Uz moguće zdravstvene nedostatke, takvi proizvodi su često skuplji i teže dostupni. Za osobe koje nemaju medicinski razlog za izbjegavanje glutena, ova prehrana možda nije najbolji izbor, piše Healthline.

Osobe koje mogu imati koristi od bezglutenske prehrane

Bezglutenska prehrana medicinski je potrebna uglavnom kod nekoliko stanja, uključujući celijakiju, necelijakijsku osjetljivost na gluten, glutensku ataksiju i dermatitis herpetiformis.

Osobe sa sindromom iritabilnog crijeva (IBS) ponekad čuju da bi im takva prehrana mogla pomoći u ublažavanju simptoma, ali koristi nisu jasno potvrđene. Isto vrijedi i za druga stanja poput fibromialgije ili shizofrenije.

Zaključno, potrebno je više istraživanja kako bi se razumjelo može li bezglutenska prehrana pomoći osobama koje nemaju izravne probleme s glutenom.

