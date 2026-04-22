Liječnik objasnio kako klimatske promjene utječu na tijelo: 'Pod viskom smo rizikom'

Ljudsko zdravlje uveliko ovisi o okolišu, jer su njegovi uvjeti i naše zdravlje duboko povezani, istaknuo je dr. Carlos A. Faerron Guzmán, međunarodni znanstvenik i edukator u području globalnog zdravlja, u razgovoru s Dennisom Nolascoom za Earthday.org.

Dr. Guzmán tvrdi da se problemi poput respiratornih bolesti, ekstremnih vrućina, ograničenog pristupa hranjivim namirnicama, zaraznih bolesti i emocionalnog stresa ne bi trebali promatrati odvojeno od klimatskih poremećaja.

Umjesto da se ova pitanja tretiraju kao odvojene teme, dr. Guzmán ih predstavlja kao dio većeg sustava u kojem šteta na zraku, vodi, zemljištu i lokalnom okolišu izravno utječe na živote ljudi. Naše zdravlje počinje s našim okolišem, a mi imamo moć održati taj okoliš čistim i uspješnim.

Dr. Guzmán kaže da je na početku svoje karijere ustanovio da okoliš nije nešto što je pozadina zdravlja, već je to manje-više temelj zdravlja.

"Lako je pomisliti da se zdravljem upravlja u klinikama... Zdravlje zapravo počinje puno, puno ranije. U zemlji, u tlu, u vodi, u prehrambenim sustavima i u ekosustavu, drugim živim bićima koja nas okružuju... Dakle, kada vidite da hrana dolazi izravno iz tla kojim ste okruženi, kada vidite da vaše zdravlje ovisi upravo o vodi koja je u rijeci i da je čak i identitet ljudi toliko vezan za mjesto. Ideju da je degradacija okoliša odvojena od zdravlja zaista postaje vrlo teško braniti", rekao je.

'Planetarno zdravlje ne treba smatrati apstraktnim ekološkim problemom'

Stručnjak je objasnio da pojam "planetarno zdravlje" jednostavna ideja te da je najjednostavniji način da se objasni jest da zdravlje ljudi ovisi o stabilnosti prirodnih sustava koji podržavaju našu dobrobit.

"Najjednostavniji način na koji komuniciramo s prirodnim sustavima je zrak koji udišemo, voda koju pijemo, tlo odakle dolazi naša hrana, klima koja nam pomaže da živimo stabilno, ekosustavi, pčele i drugi aspekti živih bića koja žive s nama. Ako su ti sustavi degradirani, tada je naše zdravlje duboko pogođeno. I bez obzira primijetite li to odmah ili ne, te stvari su međusobno povezane", istaknuo je.

"Dakle, u svakodnevnom životu susrećemo se s načinima na koje degradacija prirodnih sustava počinje utjecati na naše zdravlje. Mi kao liječnici to vidimo na kraju procesa. Vidimo više slučajeva astme, toplinskog stresa, tjeskobe, zaraznih bolesti i pothranjenosti jer se ljudi bore za pristup zdravoj hrani. I to nisu odvojeni problemi. Svi su međusobno povezani kroz ono što nazivamo globalnim promjenama okoliša", dodao je.

"Dakle, planetarno zdravlje ne treba smatrati apstraktnim ekološkim problemom. Zapravo se radi o tome možemo li napredovati udišući čist zrak ili pijući sigurnu vodu. I općenito, samo podržavajući one životne uvjete koji podržavaju naše zdravlje i zdravlje drugih vrsta koje žive s nama. Zato ga nazivamo planetarnim. Naš planet Zemlja očituje se u uvjetima naših tijela. A to je zato što nam znanost to sve više i više govori. Sve je međusobno povezano", objasnio je.

Dr. Guzmán je istaknuo da kada se govori o planetarnom zdravlju, ne radi se samo o klimatskim promjenama, već o promjeni "svega". Imamo ogromne promjene u našoj bioraznolikosti, kvaliteti tla, zraka i vode.

Klimatske promjene nisu problem budućnosti

"Vidimo promjene u baš svakom prirodnom sustavu koji poznajemo. Klimatske promjene su definitivno jedan od onih najprisutnijih simptoma našeg šireg sindroma. No, smatram da je jedna od najvećih zabluda to što se na klimatske promjene gleda kao na problem budućnosti. One su zapravo vrlo vidljive u svakodnevnom zdravlju svake osobe diljem svijeta", kazao je.

"To vidite u svemu, od pogoršanja respiratornih bolesti — i to ne samo na način da netko ima astmu, već ima njezin teži oblik; ne samo da netko ima kroničnu opstruktivnu plućnu bolest, već ima znatno teži slučaj te bolesti. U određenom smislu, svijet postaje sve topliji, sve zagađeniji, i ljudima je teže zadovoljiti svoje dnevne potrebe poput čistog zraka i vode te kvalitetne hrane", dodao je.

"Mislim da to vidimo čak i danas; zbog aktualnih geopolitičkih prilika i sukoba, to se odražava na našim sustavima prehrane. Vidimo više cijene i otežan pristup hrani. A kako promjene u temperaturi i obrascima oborina postaju uistinu nepredvidive, to utječe na takozvane vektorske bolesti koje prenose komarci, pa bilježimo porast slučajeva bolesti poput denge. Brojke nam govore da će se ovi izazovi samo pogoršavati ako ne počnemo mijenjati način na koji ih promatramo" rekao je stručnjak.

"Dakle, klimatske promjene se već očituju u plućima ljudi, njihovoj prehrani, razini stresa i svakom pojedinom izboru koji donose u svakodnevnom životu. To nije nešto što pripada budućnosti.

To je nešto što se događa upravo sada", upozorio je.

Ekološka kriza potiče globalnu zdravstvenu krizu

Dr. Guzmán je suautor članka za Annual Reviews "Planetarno zdravlje: Fokusiranje na presjek ljudskog zdravlja i Zemljinog sustava". Središnja poruka tog rada je da ekološka kriza Zemlje potiče globalnu zdravstvenu krizu.

"Te se dvije stvari ne mogu razdvajati niti razumijevati kroz različite političke sfere ili odvojena rješenja. Moraju se promatrati kao cjelina i rješavati zajedno. Dio onoga o čemu govorimo u tom radu je prekoračenje onoga što nazivamo planetarnim granicama — to su ograničenja koja najbolja znanstvena postignuća smatraju sigurnim životnim prostorom za većinu čovječanstva", rekao je.

"To je ono što nazivamo konceptom planetarnih granica. Sve iznad planetarne granice smatra se nesigurnim za ljude. Zapitajte se: koliko klimatskih promjena je potrebno prije nego što postane nesigurno? Koliko zagađenja? Koliko gubitka bioraznolikosti? Najnovija procjena granica govori nam da je šest od devet granica već prekoračeno do opasnih razina, što znači da već djelujemo izvan sigurnog prostora i da je ljudsko društvo pod visokim rizikom", otkrio je.

"To vidimo posvuda. Manifestira se na različite načine diljem svijeta kao odraz krize našeg planeta. Jedna od stvari koju u radu posebno naglašavamo jest da podaci neprestano pokazuju kako se zdravlje često naruši i prije nego što zapravo dođe do samog prekoračenja granice. Zdravlje je prvenstveno ugroženo u ranjivim zajednicama. Dakle, postoje zajednice koje već vrlo rano počinju plaćati cijenu ove planetarne krize, a nalazimo ih posvuda u svijetu. To nas potiče na razmišljanje da ne bismo trebali čekati dok sve ne postane crveno i alarmi ne zazvone. Što je otprilike ono što okvir planetarne granice prikazuje", pojasnio je.

Iako raste svijest o povezanosti okoliša i zdravlja, sustavne promjene kaskaju. Dr. Guzmán ističe da su zdravstveni sustavi i dalje usmjereni na liječenje bolesti, a ne na stvaranje zdravog okoliša. Potrebno je integrirati planetarno zdravlje u obrazovanje liječnika kako bi okolišne rizike tretirali kao kliničku stvarnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'