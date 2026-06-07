Situacija kod Vjesnika nije bezazlena: 'Dio betonske konstrukcije visi na žici, mogao bi se urušiti'

MOĆNA RUKA ZAKAZALA /

Radnici na terenu, ali radova nema. Uklanjanje Vjesnika privremeno je stalo jer pokvario se bager koji je rukom dugom 52 metra trebao srušiti sjeverni dio zgrade.

Kako doznajemo, bager je s radom prestao oko 10 ujutro. Pokvario mu se centralni dio, a s obzirom na to da je riječ o specijaliziranom stroju i da drugog trenutačno nema, nabavit mu se mora zamjenski dio koji će se šleperom dostaviti iz Nizozemske. Kada će točno stići, još se ne zna.

A podvožnjak Slavonske avenije je zbog predostrožnosti za promet zatvoren od četvrtka ujutro. Plan je bio da se otvori večeras, no pitanje je hoće li se to dogoditi.

RTL-ova reporterka s više detalja javila se ispred Vjesnika. Hitan sastanak na gradilištu, kaže, još nije gotov. Na njega u stigli izvođači, inženjeri i projektanti.

Reporterka kaže da se još uvijek čeka odluka hoće li podvožnjak na Slavonskoj biti otvoren večeras ili do sutra ujutro kako se ne bi stvorile gužve. No, situacija na Slavonskoj nije nimalo bezazlena, dodaje. "Jedan dio betonske konstrukcije visi na žici i postoji mogućnost da i se mogao urušiti. Trebao ga je ukloniti specijalizirani bager, no jutros se pokvario", istaknula je. Više pogledajte u videu