Horor scena na prijateljskoj utakmici: Eriksen pao na travnjak, liječnici hitno reagirali

Christian Eriksen, 34-godišnji danski nogometni reprezentativac, srušio se na travnjak tijekom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine u Odenseu.

Liječnička pomoć pristigla je odmah po rušenju nogometaša na travnjak, a Danski nogometni savez je dao službeno priopćenje po kojem je Eriksen trenutačno pri svijesti.

Prije pet godina, na Europskom prvenstvu, Eriksen je doživio srčani udar kada su ga liječnici oživljavali na samom terenu tijekom utakmice njegove Danske i Finske. Nogometu se Eriksen vratio početkom 2022. godine nakon što mu je ugrađen srčani defibrilator te sve do nedjeljne utakmice njegova je karijera imala normalni tijek.

Zbog ugradnje srčanog defibrilatora Eriksen je morao napustiti talijanski nogomet, gdje igračima nije dopušteno igranje s takvim dodatkom, ali je normalno obavljao sve treninge i utakmice u dresu Brentforda, Manchester Uniteda i Wolfburga, čiji je trenutačno član.

"S obzirom na okolnosti Eriksen je trenutačno dobro, a utakmica se neće nastaviti", na razglasu je rečeno gledateljima ogleda u Odenseu. Cijelu situacija prijenosa pogledajte OVDJE.