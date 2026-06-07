Šibenik se prisjetio Dražena Petrovića: 33 godine od smrti košarkaške legende

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

prekinuti snovi /

U nedjelju je u Šibeniku polaganjem cvijeća kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu obilježena 33. obljetnica smrti jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena.

U znak sjećanja na košarkašku legendu, cvijeće i svijeće položili su predstavnici Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te Zajednice sportova Grada Šibenika i Županije. Vijenci su položeni i kod „Draženovog koša“ u Preradovićevoj ulici, mjestu koje ima posebno značenje za njegov sportski početak i razvoj.

Dražen Petrović tragično je izgubio život u prometnoj nesreći u Njemačkoj 7. lipnja 1993. godine, u dobi od samo 29 godina, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u svjetskoj košarci i sportu općenito.