Uzbudljivo finale NBA lige: Spursi pobijedili i smanjili zaostatak za Knicksima

San Antonio Spursi su sinoć u Madison Square Gardenu u trećoj utakmici NBA finala sa 115-111 nadigrali domaće New York Knickse i smanjili na 1-2 u seriji na četiri pobjede.

Do slavlja ih je vodio Victor Wembanyama koji je utakmicu završio s 32 koša, osam skokova i šest asistencija, a Stephon Castle je ubacio 23 koša.

Spursi su nanijeli Knicksima prvi poraz u 46 dana i potencijalno spasili sezonu pred publikom u Madison Square Gardenu, među kojom je bio i predsjednik Donald Trump.

Knicksima je prekinut niz od 13 pobjeda, drugi najduži u povijesti NBA doigravanja, i propustili priliku da se približe svom prvom naslovu od 1973. godine. Njihov prethodni poraz dogodio se 23. travnja kada su ih pobijedili Atlanta Hawksi. Sljedeće tri utakmice su pobijedili protiv Atlante, pomeli Philadelphiju i Cleveland te osvojili prve dvije utakmice protiv Spursa.

Dylan Harper zabio je 13 koševa za San Antonio, dok su Julian Champagnie (12 poena), De'Aaron Fox (12 poena) i Devin Vassell (11 poena) također imali dvoznamenkasti učinak.

Kod Knicksa najbolji je bio Jalen Brunson s 32 poena. OG Anunoby postigao je 28 poena, pogodivši 9 od 13 iz igre, dok je Josh Hart postigao 16 poena. Karl-Anthony Towns dodao je 11 poena, a rezervni igrač Jordan Clarkson postigao je 10 poena.

"Kažem dečkima, ovo je serija od sedam utakmica s razlogom", rekao je trener Knicksa Mike Brown. "Oni su sjajna momčad. Dobro su trenirani. Imaju kultnog igrača. Neće biti lako."

Spursi su u prvom poluvremenu ispustili prednost od 12 poena i na poluvremenu je bilo 64-57 za Knickse. Onda je Champagnie postigao prvih šest poena u drugom poluvremenu, a Spursi su u trećoj četvrtini imali šut iz igre 50 posto (10 od 20).

U zadnjoj četvrtini Spursi su imali prednost više od 10 minuta, ali su onda Brunson i Anunoby pogodili trice u dva uzastopna napada u posljednjih 34 sekunde i doveli Knickse na 111-113 9,4 sekunde prije kraja. New York je u posljednjoj četvrtini prije te dvije trice promašio deset pokušaja za tri poena. Nakon timeouta, Castle je pogodio dva slobodna bacanja 6,8 sekundi prije kraja za prednost od četiri poena za Spurse.

Spursi sada imaju priliku izjednačiti seriju u srijedu navečer također u Madison Square Gardenu.