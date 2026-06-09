Predstavljamo skupinu I: Finalisti, dva prikrivena favorita i teški autsajder

Ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. godine spojio je u Skupini I četiri posve različite nogometne filozofije i sudbine.

Na jednoj strani je moćna Francuska, finalist dvaju prethodnih Mundijala, koja lovi treće uzastopno finale. Njima će se suprotstaviti Norveška, predvođena "zlatnom generacijom" i jednim od najboljih napadača svijeta. Tu je i Senegal, iskusna i ponosna afrička sila željna iskupljenja, te Irak, romantična priča prvenstva i momčad koja se na najveću scenu vraća nakon punih 40 godina.

Deschampsov posljednji ples

Didier Deschamps, izbornik koji je obilježio cijelu jednu eru francuskog nogometa, vodi Les Bleuse na svom četvrtom i posljednjem Svjetskom prvenstvu. Cilj je jasan: postati tek treća nacija u povijesti, nakon Brazila i Zapadne Njemačke, koja je igrala u tri uzastopna finala. Iako je često kritiziran zbog pragmatičnog stila, Deschamps ostaje vjeran svojoj provjerenoj 4-2-3-1 formaciji, no s jednom ključnom taktičkom evolucijom - Kylian Mbappé sada igra na poziciji centralnog napadača. Oko njega se rotira nevjerojatan napadački arsenal. Ousmane Dembélé, osvajač Zlatne lopte 2025. godine, donosi lucidnost, dok su tu još Michael Olise, Marcus Thuram i Randal Kolo Muani.

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Unatoč silnoj kvaliteti, postoje i upitnici. Kampanja u Ligi nacija bila je loša, a na Euru 2024. momčad je postigla samo jedan gol iz otvorene igre prije polufinalnog poraza od Španjolske. Ključno pitanje ostaje: može li ova Francuska, bez umirovljenog Griezmanna, pronaći napadačku fluidnost dostojnu titule? Mbappé, kojem nedostaje samo jedan pogodak da dostigne rekord Oliviera Girouda (57), nosit će najveći teret, dok će vratar Mike Maignan, nakon sezone života u Milanu, biti stup obrane.

Zlatna generacija napokon na velikoj sceni

"Bilo je i vrijeme", rekao je izbornik Ståle Solbakken o povratku Norveške na Mundijal nakon 28 dugih godina. Ovo nije samo povratak, ovo je dolazak generacije koja ima potencijal pomrsiti račune svima. Norvežani su protutnjali kvalifikacijama, postigavši čak 37 golova, a momčad je građena oko dvojice igrača svjetske klase. Erling Haaland, trostruki osvajač Zlatne kopačke Premier lige, bio je najbolji strijelac europskih kvalifikacija sa 16 pogodaka. Iza njega, kao glavni kreator, djeluje kapetan Arsenala Martin Ødegaard. Solbakken ih uklapa u asimetričnu 4-3-3 formaciju, gdje Alexander Sørloth igra kao krilni napadač, stvarajući stalnu zračnu prijetnju uz Haalanda.

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Njihova najveća snaga su ubojite kontre - postigli su sedam takvih golova u kvalifikacijama - te centaršutevi s krila. No, imaju i ranjivu točku. Visoki presing protivnika često im stvara probleme, a obrambena linija zna biti previše pasivna. Ipak, s napadačkom moći koju posjeduju, Norvežani s pravom vjeruju da mogu proći skupinu i ponoviti uspjeh iz 1998., kada su stigli do osmine finala.

Lavovi Terange traže iskupljenje

Senegal u Ameriku dolazi s gorkim okusom u ustima. Iako su tehnički osvojili Afrički kup nacija 2025., naslov im je naknadno oduzet zbog kontroverznog prosvjednog napuštanja terena u finalu protiv Maroka. Taj događaj samo je dodatno motivirao iskusnu momčad koju vodi Pape Thiaw. Izbornik 'A' selekcije forsira visoki presing i igru u formaciji 4-3-3, s naglaskom na posjed lopte. Okosnicu čine veterani kojima je ovo vjerojatno posljednji Mundijal: kapetan Sadio Mané, stoper Kalidou Koulibaly, vratar Edouard Mendy i neumorni Idrissa Gueye. Njihovo iskustvo bit će ključno u navigaciji kroz zahtjevnu skupinu.

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Senegalci su pokazali da znaju igrati na rezultat, ali i da su sposobni za velike preokrete, što su dokazali pobjedama protiv DR Konga u kvalifikacijama. Njihov napad, uz Manéa, predvode Iliman Ndiaye i Ismaïla Sarr, a tajno oružje mogao bi biti Pape Gueye sa svojim razornim udarcima iz daljine. Otvaranje protiv Francuske bit će repriza legendarne utakmice iz 2002. kada je Senegal šokirao tadašnje svjetske prvake.

Priča o vjeri i povratku iz ponora

Nakon 40 godina, Lavovi Mezopotamije su se vratili. Njihov put do Svjetskog prvenstva bio je filmski. Australski stručnjak Graham Arnold preuzeo je momčad u trenutku kada je moral bio na najnižoj razini. Na prvom sastanku na ploču je napisao samo jednu riječ: "Vjerujte". Malo po malo, usadio je igračima pobjednički mentalitet. Put je bio trnovit: od infarktne pobjede protiv UAE-a golom iz jedanaesterca u 97. minuti do logističke noćne more putovanja u Meksiko na odlučujuću utakmicu protiv Bolivije.

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Zbog zatvorenog zračnog prostora, igrači su autobusom putovali 12 sati do Jordana, a zatim letjeli još 17 sati. No, uspjeli su. Arnold je implementirao čvrst i pragmatičan 4-4-2 sustav. Iračani su defenzivno beskompromisni, direktni s loptom i iznimno opasni iz prekida. Zvijezda momčadi je Aymen Hussein, napadač čija je priča nevjerojatna. Od igrača kojeg su ismijavali i nazivali "drvenom daskom", postao je nacionalni heroj koji je golom protiv Bolivije odveo zemlju na Mundijal. Arnold je najavio da njegova momčad nema što izgubiti. "Pritisak je na Francuskoj, Norveškoj i Senegalu. Mi smo ovdje da igramo bez straha i šokiramo svijet", poručio je.

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Ova skupina nudi sve: borbu za naslov, nadu jedne generacije, potragu za iskupljenjem i priču o upornosti koja nadilazi sport. Iračani su zadovoljni sa samim plasmanom, a nadu vide u činjenici da će se Senegal, Norveška i Francuska međusobno boriti za prva dva mjesta. Ovo će definitivno biti skupina koju vrijedi pogledati.