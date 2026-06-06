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Skandal na aerodromu u Chicagu: Iračka reprezentacija doživjela neugodan doček

Skandal na aerodromu u Chicagu: Iračka reprezentacija doživjela neugodan doček
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Foto: SOPA Images/Sipa Press/Profimedia

Irak se u skupini I susreće s Francuskom, Senegalom i Norveškom

6.6.2026.
19:10
Hina
SOPA Images/Sipa Press/Profimedia
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Irački napadač Aymen Hussein zadržan je i ispitivan gotovo sedam sati u zračnoj luci O'Hare u Chicagu nakon što je stigao s reprezentacijom na poprište SP-a u subotu, rekao je irački sportski dužnosnik.

Husseinu je konačno dopušten ulazak, ali fotografu reprezentacije zabranjen je ulazak u Sjedinjene Države, potvrdio je dužnosnik koji radi za Irački olimpijski odbor, ali ima bliske kontakte s reprezentacijom.

Nije bilo odmah komentara Iračkog nogometnog saveza, niti Husseina, iračkog igrača koji je postigao gol kojim je reprezentacija osigurala plasman na mundijal.

Američka imigracijska i carinska služba te Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na poruke u kojima se traži komentar o navodnom ispitivanju o kojem su izvještavali i irački mediji. Husseinov telefon je pregledan nakon što je stigao, potvrdio je irački dužnosnik.

"Fotograf reprezentacije Talal Salah zadržan je više od 10 sati, podvrgnut je sličnim provjerama mobitela i na kraju mu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države", dodao je dužnosnik.

Irak se vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put otkako su debitirali prije 40 godina, a Hussein (30) predvodi napad Iračana u kojem su i Ali Al-Hamadi iz Ipswich Towna te talentirani mladići Ali Jassim i Youssef Amyn.

Irak se u skupini I susreće s Francuskom, Senegalom i Norveškom.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Irak
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