Predstavljamo skupinu H: Favoriti prvenstva i tri reprezentacije koje se nadaju čudu

Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku donosi prošireni format s 48 reprezentacija, a ždrijeb je u Grupi H spojio nogometne svjetove koji se rijetko susreću.

S jedne strane stoje europski i južnoamerički divovi, Španjolska i Urugvaj, reprezentacije s titulama svjetskih prvaka i najvišim ambicijama. Nasuprot njima su autsajderi s različitim pričama: Saudijska Arabija, koja je na prošlom prvenstvu šokirala svijet, i Zelenortska Republika, apsolutni debitant čiji je sam dolazak na turnir povijesni uspjeh. Ova skupina nudi sudar taktičkih filozofija, od španjolske dominacije posjedom do urugvajske beskompromisne borbenosti, stvarajući pozornicu za potencijalna iznenađenja.

Europski prvak želi ponoviti 2010.

Španjolska u Sjevernu Ameriku dolazi kao aktualni europski prvak i druga reprezentacija svijeta prema FIFA-inoj ljestvici, s jasnim ciljem osvajanja drugog naslova svjetskog prvaka. Pod vodstvom izbornika Luisa de la Fuentea, La Roja je evoluirala izvan ere "tiki-take" u bržu, direktniju i ubojitiju momčad. Iako i dalje teže dominaciji posjedom, njihov je nogomet sada prožet vertikalnošću i nemilosrdnim napadima na prostor. De la Fuente, koji je mnoge od ovih igrača vodio u mlađim uzrastima, stvorio je kohezivnu jedinicu koja djeluje kao savršeno podmazan stroj. U kvalifikacijama su bili dominantni, a pobjednički mentalitet prenesen je s Eura 2024. godine.

Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Okosnicu momčadi čini jedan od najjačih veznih redova na svijetu. Rodri, dobitnik Zlatne lopte 2024. godine, sidro je i mozak ekipe, igrač koji daje ravnotežu i kontrolira ritam utakmice. Uz njega je Pedri, majstor posjeda i diktiranja tempa. Ipak, sve su oči uprte u 18-godišnjeg Laminea Yamala, čudo od djeteta iz Barcelone. Unatoč ozljedi bedra koja ga je mučila uoči turnira, Yamal je igrač koji sam može odlučiti utakmicu, nepredvidiv dribler i prijetnja iz svake pozicije. U napadu se očekuje Mikel Oyarzabal, dok na krilu opasnost stvara Nico Williams. Obrana, predvođena mladim Pauom Cubarsíjem i iskusnim Aymericom Laporteom, igra visoko, što nosi rizik, ali omogućuje agresivan presing. Zanimljivost je da je izbornik za ovo prvenstvo sastavio popis bez ijednog igrača Real Madrida, što se dogodilo prvi put nakon više od 90 godina. Za Španjolsku je sve osim finala neuspjeh.

Bielsina revolucija na kušnji

Urugvaj je uvijek bio sinonim za "Garra charrúa" - borbeni duh koji maloj naciji omogućuje da se ravnopravno nosi s najvećima. Dolaskom ekscentričnog argentinskog stručnjaka Marcela Bielse na klupu, taj je duh dobio novu, intenzivniju dimenziju. Bielsina filozofija zahtijeva potpuni fizički i mentalni angažman: visoki presing, brze vertikalne napade i razinu agresivnosti koja protivniku ne daje prostora za disanje. Iako su kvalifikacije završili uspješno, pobjedama protiv Brazila i Argentine, Bielsine metode su, kako navode izvori bliski reprezentaciji, istovremeno uzbudljive i iscrpljujuće za igrače. Ovo prvenstvo bit će test može li se taj unutarnji pritisak pretvoriti u natjecateljsku prednost.

Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Ovo je ujedno i prvenstvo smjene generacija. Nakon pet uzastopnih Mundijala, na popisu nema legendarnog Luisa Suáreza, što označava kraj jedne ere. Sada je glavni motor momčadi Federico Valverde iz Real Madrida, kompletan veznjak koji pokriva ogroman dio terena, sudjeluje u obrani i napadu te je sposoban riješiti utakmicu jednim potezom.

U napadu je prva opcija Darwin Núñez, igrač nevjerojatnih fizičkih predispozicija, ali i frustrirajuće nedosljednosti. Njegova sposobnost da kanalizira svoju sirovu snagu bit će ključna za urugvajske ambicije. Obranu drže prekaljeni José María Giménez i Ronald Araújo, jedan od najboljih braniča na svijetu. Urugvaj možda nema superzvijezdu kalibra Suáreza ili Cavanija, ali pod Bielsom su postali zastrašujuće organiziran i opasan kolektiv, čiji je realan cilj drugo mjesto u skupini, s potencijalom za dubok plasman u nokaut fazi.

Sjećanje na Argentinu i turbulentne pripreme

Zeleni sokolovi dolaze na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo s reputacijom momčadi sposobne za čuda. Njihova pobjeda od 2:1 protiv Argentine, kasnijeg prvaka, na otvaranju prvenstva u Kataru 2022. ostaje jedna od najvećih senzacija u povijesti Mundijala. Ipak, pripreme za ovaj turnir bile su sve samo ne mirne. Samo nekoliko tjedana prije početka, došlo je do smjene na klupi: Francuza Hervéa Renarda, arhitekta pobjede nad Argentinom, zamijenio je Grk Georgios Donis.

Foto: Niyi Fote/Zuma Press/Profimedia

Takva promjena uoči najvećeg natjecanja uvijek nosi dozu neizvjesnosti. Saudijska Arabija se oslanja na kemiju igrača koji većinom igraju u domaćoj ligi. Njihov stil igre temelji se na disciplini i opasnim protunapadima. Neće dominirati posjedom protiv Španjolske i Urugvaja, ali će vrebati svaku pogrešku.

Ključni igrač i dalje je 34-godišnji kapetan Salem Al-Dawsari, strijelac pobjedničkog gola protiv Argentine i neprikosnoveni vođa na terenu. Njegova kreativnost i iskustvo su od presudne važnosti, a ako njega protivnici uspiju neutralizirati, Saudijci će imati velikih problema. U napadu se ističe Feras Al-Buraikan, najbolji strijelac momčadi u kvalifikacijama. Njihova najveća boljka je obrana koja igra s visokom linijom, što je strategija koja ih je proslavila protiv Argentine, ali i skupo koštala u nedavnom porazu 0:4 od Egipta. Ta utakmica otkrila je ranjivost na brze lopte iza leđa obrane. Njihov cilj je prolazak skupine, a ključna utakmica bit će ona protiv Zelenortske Republike u zadnjem kolu.

Ostvarenje sna za male otočane

Priča Zelenortske Republike jedna je od najljepših na ovom Svjetskom prvenstvu. Za otočnu državu s nešto više od pola milijuna stanovnika, koja je neovisnost od Portugala stekla tek 1975. godine, sam plasman na Mundijal najveći je sportski uspjeh u povijesti. Plavi morski psi, kako im glasi nadimak, napravili su senzaciju u afričkim kvalifikacijama, osvojivši prvo mjesto u skupini ispred favoriziranog Kameruna.

Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Pod vodstvom izbornika Bubiste, bivšeg reprezentativca, Zelenortska Republika postala je taktički disciplinirana i čvrsta momčad koja se ne boji nikoga. Njihova igra temelji se na kompaktnoj obrani u formaciji 4-2-3-1 i brzim tranzicijama preko krilnih igrača.

Iako na papiru djeluju kao autsajderi, pokazali su zube na Kupu afričkih nacija 2023., gdje su stigli do četvrtfinala. Vođa momčadi je 36-godišnji kapetan Ryan Mendes, igrač s najviše nastupa i golova u povijesti reprezentacije. Iako više nije u naponu snage, njegovo iskustvo je neprocjenjivo. Najveća zvijezda je Logan Costa, stoper Villarreala i jedini igrač u momčadi koji nastupa u jednoj od pet najjačih europskih liga.

Standings provided by Sofascore

Skupina H je, dakle, gotovo u potpunosti otvorena. Španjolsku samo čudo može spriječiti u namjeri da osvoji grupu, dok se i Urugvaj i Saudijska Arabija nadaju drugom mjestu. Zelenortska Republika pak na prvenstvo dolazi bez ikakvog pritiska. Nitko od njih ne očekuje ništa, a upravo ta sloboda mogla bi biti njihovo najjače oružje. Svaki bod, a pogotovo svaki gol, slavit će se kao nacionalni praznik.