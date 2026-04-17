NEOČEKIVANO /

Izbornik koji je srušio Messijevu Argentinu dobio otkaz tik prije početka Svjetskog prvenstva

Izbornik koji je srušio Messijevu Argentinu dobio otkaz tik prije početka Svjetskog prvenstva
Foto: Mahmud HAMS/AFP/Profimedia

Saudijci će se u skupini H suočiti sa Španjolskom, Urugvajem i Zelenortskim Otocima

17.4.2026.
14:59
Hina
Mahmud HAMS/AFP/Profimedia
Francuz Hervé Renard u petak je za AFP objavio da je smijenjen s mjesta izbornika Saudijske Arabije, dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026., na kojem će ta nacija sudjelovati.

Renard je vodio Saudijsku Arabiju od kraja 2024. nakon prvog mandata između 2019. i 2023. godine.

"Takav je nogomet. Saudijska Arabija se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo sedam puta, a dva puta sa mnom. I postoji samo jedan izbornik koji je vodio momčad i u kvalifikacijama i do Svjetskog prvenstva, a to sam ja, 2022. Barem će biti tog ponosa", kazao je Francuz.

Nakon prilično razočaravajućeg mandata kao glavni izbornik francuske ženske reprezentacije, Hervé Renard, sada 57-godišnjak, vraćen je u jesen 2024. nakon što je Talijan Roberto Mancini otpušten nakon domaćeg poraza 0-2 protiv Japana u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Hervé Renard, čiji je ugovor bio na dvije godine - odnosno do nakon Svjetskog prvenstva - otpušten je iako se Saudijska Arabija kvalificirala za svoje sedmo finale Svjetskog prvenstva, treće zaredom.

Saudijci će se u skupini H suočiti sa Španjolskom, Urugvajem i Zelenortskim Otocima.

Tijekom posljednjeg izdanja u Kataru krajem 2022., pod vodstvom Hervéa Renarda, ostvarili su uvjerljivu pobjedu u grupnoj fazi protiv Argentine, kasnijeg svjetskog prvaka (2-1).Tijekom posljednje reprezentativne pauze krajem ožujka, Saudijska Arabija izgubila je obje prijateljske utakmice, protiv Egipta (4-0) i Srbije (2-1).

Francuz nije dao nikakve naznake o svojoj budućnosti, a ime njegovog nasljednika još nije poznato.

      Standings provided by Sofascore

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
