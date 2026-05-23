Može li se Adrian Petričević vratiti u borbu za vrh? Čeka ga najteži zadatak dosad

Uoči treće postaje regionalnog prvenstva, Donut 9, koja se održava 30. i 31. svibnja u Westgateu, svjetla su uperena u Adriana "Adrija" Petričevića. Prošlogodišnji prvak u ovu je sezonu ušao s problemima, a nastup na stazi gdje je lani ostvario najveći uspjeh u karijeri nameće ključno pitanje: može li se miljenik publike vratiti na pobjedničke staze ili je vrijeme za novu generaciju?

DONUT Drift gledajte na Voyo

Sezona puna izazova i mehaničkih problema

Petričević, poznat po agresivnom stilu vožnje koji je drift kulturu približio široj publici, ne skriva da početak sezone nije bio idealan. Nakon prošlogodišnje dominacije, ova je godina donijela drugačiju priču. "Sada smo u prve četiri utrke uzeli jedno treće, jedno drugo mjesto i dva ispadanja. Nisam zadovoljan, ali to je za očekivati s obzirom na novi auto i novi build od nule", priznao je Petričević. Novi automobil prate "dječje bolesti", a problemi su kulminirali nakon utrke u Čačku, gdje motor pušta vodu u cilindar, zahtijevajući hitan popravak. Iako je na posljednjoj rundi u rodnom Splitu osvojio treće mjesto, pobjeda mu je izmakla od konkurenata Ive Znaora i Tome Ostojića, što je dodatno pojačalo pritisak.

Foto: Denis Marjanović

Staza najvećeg trijumfa kao prilika za preokret

Upravo je Westgate lokacija koja bi mogla označiti prekretnicu. Prošle godine Petričević je na ovoj stazi doživio vrhunac karijere. U jednom je vikendu osvojio državno prvenstvo, osigurao ukupni naslov prvaka Hrvatske te uzeo pobjedu i u međunarodnom prvenstvu. ž

"Bila je to izravna borba s Erikom Jankovićem... To sam bio ja i tada sam osvojio sve što se može", prisjeća se Adri, spominjući i teške kišne uvjete koji su sve zakomplicirali.

Ta pobjeda, ostvarena pod velikim pritiskom, potvrdila je njegovu mentalnu snagu. Sada se vraća na isto mjesto, nadajući se suhom vremenu i punom gasu, s ciljem da ponovi uspjeh i vrati samopouzdanje poljuljano slabijim startom sezone.

DONUT Drift gledajte na Voyo

Konkurencija je jača no ikad

Dok se Petričević bori s tehnikom, konkurencija ne spava. Regionalna drift scena raste, a kvaliteta vozača i timova na zavidnoj je razini. Iskusni veterani poput Ive "Doktora" Znaora, pobjednika iz Splita, i uvijek opasnog Marka Brdeka predstavljaju stalnu prijetnju. Istovremeno, na scenu stupaju novi, mladi talenti poput Tome Ostojića, koji je u Splitu pokazao da se može nositi s najboljima. Donut serija više nije natjecanje jednog ili dva favorita, već neizvjesna borba u kojoj svaka pogreška može značiti kraj vikenda.

Foto: Denis Marijanović

Za Petričevića, obrana statusa regionalne zvijezde bit će stoga teža no ikad. Njegov talent je neupitan, no novi automobil i iznimno snažni suparnici stavili su ga na najveći test do sada. Vikend u Westgateu, na stazi na kojoj je ispisao povijest, pokazat će ima li snage, vještine i sportske sreće da se vrati na tron i utiša sumnje koje su se počele javljati nakon trećeg mjesta u Splitu. Odgovor stiže u oblaku dima i mirisu spaljenih guma.