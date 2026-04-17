Petković opet ozlijeđen: Izgubio i zadnju šansu za Svjetsko prvenstvo?

Nogometaš turskog Koçaelispora i hrvatske nogometne reprezentacije, Bruno Petković, opet se ozlijedio.

Bivšeg napadača Dinama već duže vrijeme muče ozljede, a ove je sezone propustio već 12 utakmica. Posljednju ozljedu zaradio je tek što se vratio na teren u susretu protiv Galatasarayja, u kojemu je Petković zabio pogodak za 1-1. Očekuje se da će se na teren vratiti tek za mjesec dana.

Petković je do početka zdravstvenih problema prošle sezone bio standardni član hrvatske reprezentacije za koju je do sada skupio 42 nastupa. No, zbog ozljeda i pada u formi zadnji put je nastupio prije gotovo dvije godine, 12. listopada 2024., u pobjedi nad Škotskom.

Ove se godine nakon dobrih igara u Turskoj vratio na pretpoziv izbornika Dalića, ali nova ozljeda pred sam kraj sezone mogla bi mu ubiti svaku nadu o odlasku na Svjetsko prvenstvo.

