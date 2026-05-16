SPLITSKA AGONIJA /

Navijači Hajduka: 'Od ljeta dolaze novi slobodni igrači pa možda bude još gore'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Zaslužili ste dva nova stadiona, jedan je malo za ovu energiju'

16.5.2026.
21:38
Sportski.net
U susretu pretposljednjeg, 35. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva i Hajduk su na stadionu Maksimir odigrali 1-1.

Splićani su poveli već u četvrtoj minuti golom Ikera Almene, a Lokomotiva je izjednačila u 18. minuti golom Jakova Vasilja

Marko Livaja je u 60. promašio penal, a reakcije navijača Hajduka na društvenim mrežama su bez milosti prema svojim ljubimcima. 

"Garcia i Bamba bi u nekom drugom profesionalnom klubu, bili kvalificirani samo kao dobavljači lopte iza gola", "Prštite od želje i energije! Zaslužili ste dva nova stadiona, jedan je malo za ovu energiju", "Prvo poluvrijeme smo bili loši, a drugo smo naglo pali", "Od ljeta dolaze novi slobodni igrači pa možda bude još gore", "Gol da je olimpijski bazen mi ne bi zabili", "Amo sad opet malo o stadionu", "Nema šta, spremni smo za podvige u Europi!", "U Europi do prvih smokava daleko je Vela gospa", "Ajte lipo s vragon", "Igraš po kiši a svi igrači izašli sa terena čistog dresa, ne trebate ih ni prati, malo na vitar i spremni za sljedeću utkakmicu", "Kad će više kraj ovom mučenju od sezone", "Hvala ti Boze, još samo jedna utakmica", samo su neki od brojnih razočaranih komentara navijača Hajduka. 

Hajduk u posljednjem kolu igra na Poljudu protiv Vukovara, a u sljedeću sezonu krenut će od pretkola Europske lige. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
