Navijači Hajduka: 'Od ljeta dolaze novi slobodni igrači pa možda bude još gore'

U susretu pretposljednjeg, 35. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva i Hajduk su na stadionu Maksimir odigrali 1-1.

Splićani su poveli već u četvrtoj minuti golom Ikera Almene, a Lokomotiva je izjednačila u 18. minuti golom Jakova Vasilja.

Marko Livaja je u 60. promašio penal, a reakcije navijača Hajduka na društvenim mrežama su bez milosti prema svojim ljubimcima.

"Garcia i Bamba bi u nekom drugom profesionalnom klubu, bili kvalificirani samo kao dobavljači lopte iza gola", "Prštite od želje i energije! Zaslužili ste dva nova stadiona, jedan je malo za ovu energiju", "Prvo poluvrijeme smo bili loši, a drugo smo naglo pali", "Od ljeta dolaze novi slobodni igrači pa možda bude još gore", "Gol da je olimpijski bazen mi ne bi zabili", "Amo sad opet malo o stadionu", "Nema šta, spremni smo za podvige u Europi!", "U Europi do prvih smokava daleko je Vela gospa", "Ajte lipo s vragon", "Igraš po kiši a svi igrači izašli sa terena čistog dresa, ne trebate ih ni prati, malo na vitar i spremni za sljedeću utkakmicu", "Kad će više kraj ovom mučenju od sezone", "Hvala ti Boze, još samo jedna utakmica", samo su neki od brojnih razočaranih komentara navijača Hajduka.

Hajduk u posljednjem kolu igra na Poljudu protiv Vukovara, a u sljedeću sezonu krenut će od pretkola Europske lige.

