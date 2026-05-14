Rakitić komentirao napise o odlasku iz Hajduka koje su plasirali Nijemci

Njemački Sky Sport plasirao je ranije u četvrtak informaciju kako će Ivan Rakitić napustiti svoju poziciju u Hajduku nakon prve sezone iako mu ugovor vrijedi do ljeta 2028.

Ivan Rakitić javio se za 24Sata i objasnio kako su napisi netočni. "Svako malo i mene iznenade neki napisi o mojoj budućnosti. Jedino što vam zasad mogu službeno reći jest da ja nikakvu odluku nisam donio niti sam se o tome konzultirao s čelnicima Hajduka", rekao je Rakitić.

Ovom izjavom Rakitić ipak nije izričito rekao kako neće napustiti Hajduk pa nam ostaje vidjeti ovoga ljeta što će Rakitić odlučiti. Ivan Rakitić je nakon prošle sezone završio svoju nogometnu, igračku karijeru, ali ostao je u Hajduku kao tehnički direktor.

Sky je pisao kako je već Rakitić dobio više ponuda i kako će napustiti Hajduk. Nedavno ga se povezivalo s pozicijom sportskog direktora u Baselu gdje je Raketa počeo karijeru, ali taj je posao odbio.