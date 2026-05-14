FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIJEST SE RAŠIRILA /

Rakitić komentirao napise o odlasku iz Hajduka koje su plasirali Nijemci

Rakitić komentirao napise o odlasku iz Hajduka koje su plasirali Nijemci
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sky je pisao kako je već Rakitić dobio više ponuda i kako će napustiti Hajduk

14.5.2026.
18:49
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Njemački Sky Sport plasirao je ranije u četvrtak informaciju kako će Ivan Rakitić napustiti svoju poziciju u Hajduku nakon prve sezone iako mu ugovor vrijedi do ljeta 2028.

Ivan Rakitić javio se za 24Sata i objasnio kako su napisi netočni. "Svako malo i mene iznenade neki napisi o mojoj budućnosti. Jedino što vam zasad mogu službeno reći jest da ja nikakvu odluku nisam donio niti sam se o tome konzultirao s čelnicima Hajduka", rekao je Rakitić.

Ovom izjavom Rakitić ipak nije izričito rekao kako neće napustiti Hajduk pa nam ostaje vidjeti ovoga ljeta što će Rakitić odlučiti. Ivan Rakitić je nakon prošle sezone završio svoju nogometnu, igračku karijeru, ali ostao je u Hajduku kao tehnički direktor.

Sky je pisao kako je već Rakitić dobio više ponuda i kako će napustiti Hajduk. Nedavno ga se povezivalo s pozicijom sportskog direktora u Baselu gdje je Raketa počeo karijeru, ali taj je posao odbio.

Ivan RakitićHajdukSky Sport
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike