Ivan Rakitić napušta Hajduk! Već je dobio ponude velikih klubova

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rakitić paralelno završava UEFA-in trening za sportskog menadžera

14.5.2026.
17:44
Sportski.net
Njemački Sky Sport plasirao je informaciju kako će Ivan Rakitić napustiti svoju poziciju u Hajduku nakon prve sezone iako mu ugovor vrijedi do ljeta 2028.

Ivan Rakitić je nakon prošle sezone završio svoju nogometnu, igračku karijeru, ali ostao je u Hajduku kao tehnički direktor. Nijemci pišu kako će Rakitić napustiti tu poziciju ovoga ljeta, a mogao bi naći angažman u nekom drugom klubu. Sky piše kako bi to mogao biti Schalke, upravo bivši Ivanov klub koji će od sljedeće sezone ponovno igrati Bundesligu

Rakitić paralelno završava UEFA-in trening za sportskog menadžera, ali i to bi mogao prekinuti ranije jer su veliki klubovi zainteresirani za Rakitićev angažman. Sky piše kako je već dobio više ponuda. Nedavno ga se povezivalo s pozicijom sportskog direktora u Baselu gdje je Raketa počeo karijeru, ali taj je posao odbio.

Rakitić je u ulozi tehničkog direktora Hajduka od veljače bio kao volonter bez plaće, a sudjelovao je u više transfera. Rakitić ima brojne kontakte zbog svoje uspješne karijere i neće mu biti problem naći angažman u velikom klubu.

HajdukIvan RakitićBundesligaSchalke 04Basel
