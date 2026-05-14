Bivša Liverpoolova zvijezda osuđena na uvjetni zatvor zbog duga za alimentaciju

Bivši Liverpoolov napadač El Hadji Diouf osuđen je na uvjetnu zatvorsku kaznu nakon što nije platio gotovo 14.000 funti alimentacije za dijete, odlučio je sud u Senegalu.

Diouf, 45, koji je karijeru završio nakon bogate, ali i kontroverzne igračke prošlosti, proglašen je krivim zbog neispunjavanja obveza prema bivšoj supruzi Valerie Bishop, s kojom se razveo 2023. godine.

Kako prenosi The Sun, sud je bivšem senegalskom reprezentativcu izrekao jednogodišnju uvjetnu kaznu zatvora te naložio isplatu oko 13.220 funti, odnosno deset milijuna zapadnoafričkih franaka.

Bivši par ima 17-godišnju kćer Keylu, a nakon razvoda skrbništvo je dodijeljeno majci. Diouf je prema odluci suda trebao plaćati oko 670 funti mjesečno, uz troškove školovanja i liječenja, no optužen je da obveze nije ispunjavao od ožujka 2024.

Prema navodima odvjetnika bivše supruge, Diouf je imao dovoljno prihoda za plaćanje alimentacije, uključujući zaradu od sponzorstava, nekretnina i angažmana u Senegalskom nogometnom savezu.

Tijekom suđenja, pravni zastupnici isticali su kako je bivši nogometaš „potpuno solventan, ali odbija plaćati obveze“, dok se Diouf nije pojavljivao na više ročišta, zbog čega je presuda donesena u njegovoj odsutnosti.

Diouf je tijekom karijere bio poznat kao jedna od najkontroverznijih figura Premier lige nakon dolaska u Liverpool iz francuskog Lensa 2002. godine za oko 10 milijuna funti.

U 55 ligaških nastupa za Liverpool postigao je samo tri pogotka, ali je ostavio dublji trag u reprezentaciji Senegala, s kojom je 2002. godine stigao do četvrtfinala Svjetskog prvenstva i senzacionalno pobijedio tadašnjeg prvaka Francusku.

Iste godine i 2001. proglašen je afričkim igračem godine, a 2004. našao se i na FIFA-inoj listi 100 najboljih živućih nogometaša koju je sastavio Pelé.