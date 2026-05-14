Sanchez na rubu odlaska, Kek se vraća u Rijeku?

Nogometaši Dinama osvojili su ovosezonsko izdanje Hrvatskog kupa, u finalnom susretu na osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku s 2-0 (0-0), a to je čini se jako naljutilo čelnu osobu kluba s Kvarnera, Damira Miškovića

Kako navodi Večernji list, kap koja je prelila čašu nezadovoljstva u Rijeci bio je slab nastup i poraz 0:2 od Dinama iz Zagreb u finalu Hrvatskog kupa u Osijeku.

Prema neslužbenim informacijama, trener Victor Sanchez mogao bi uskoro napustiti klub te odraditi još dvije prvenstvene utakmice protiv Istre i Gorice, nakon čega bi došlo do sporazumnog razlaza, iako ima ugovor do 2027.

Nezadovoljstvo je dodatno pojačano pristupom momčadi u finalu, kao i odlukama u sastavu, a u klubu se već spominje moguć povratak Matjaž Kek od ljeta. Kek je ranije vodio Rijeku i smatra se jednim od najuspješnijih trenera u povijesti kluba.