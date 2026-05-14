FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MIŠKOVIĆU PREKIPJELO /

Sanchez na rubu odlaska, Kek se vraća u Rijeku?

Sanchez na rubu odlaska, Kek se vraća u Rijeku?
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kek je ranije vodio Rijeku i smatra se jednim od najuspješnijih trenera u povijesti kluba

14.5.2026.
11:44
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Dinama osvojili su ovosezonsko izdanje Hrvatskog kupa, u finalnom susretu na osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku s 2-0 (0-0), a to je čini se jako naljutilo čelnu osobu kluba s Kvarnera, Damira Miškovića

Kako navodi Večernji list, kap koja je prelila čašu nezadovoljstva u Rijeci bio je slab nastup i poraz 0:2 od Dinama iz Zagreb u finalu Hrvatskog kupa u Osijeku.

Prema neslužbenim informacijama, trener Victor Sanchez mogao bi uskoro napustiti klub te odraditi još dvije prvenstvene utakmice protiv Istre i Gorice, nakon čega bi došlo do sporazumnog razlaza, iako ima ugovor do 2027.

Nezadovoljstvo je dodatno pojačano pristupom momčadi u finalu, kao i odlukama u sastavu, a u klubu se već spominje moguć povratak Matjaž Kek od ljeta. Kek je ranije vodio Rijeku i smatra se jednim od najuspješnijih trenera u povijesti kluba.

Matjaž KekRijekaVictor SanchezDamir Mišković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike