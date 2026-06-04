Nijemca nitko nije vidio ni čuo mjesec dana: Vatrogasci zatekli stravičan prizor

Stariji Nijemac (79) pronađen je mrtav u stanu na plaži na Mallorci u srijedu poslijepodne. Navodno je bio mrtav oko mjesec dana.

Najmodavac je alarmirao španjolsku Civilnu gardu kada nije mogao dobiti stanara nekoliko dana. Nije mu se javljao na telefon ni otvarao vrata.

Iz stana se istovremeno širio snažan i neugodan miris koji je uzbunio druge stanare, prenosi Bild koji se poziva na španjolske medije.

Policija i vatrogasci su izašli na teren i ušli u stan preko balkona.

Kada su otvorili staklena vrata, dočekao ih je šokantan prizor. Zatekli su tijelo stanara koji je, čini se, umro prirodnom smrću prije mjesec dana.

Na Mallorci je živio godinama.