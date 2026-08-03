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Hrvatska štafeta brončana na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji

Hrvatska štafeta brončana na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji
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Foto: European trail orienting

Posebno vrijedi istaknuti nastup Matije Kučinca, koji je kao jedini natjecatelj u utrci riješio sve zadatke bez ijedne pogreške

3.8.2026.
20:58
Sportski.net
European trail orienting
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Sjajan uspjeh hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji (European Trail Orienteering Championships 2026) koje se od 29. srpnja do 4. kolovoza održava u poljskom Szczecinu!

Hrvatska štafeta u sastavu Matija Kučinac, Jasminka Cindrić Perković i Tomislav Varnica osvojila je brončanu medalju u disciplini štafeta, ostvarivši izniman rezultat u konkurenciji najboljih europskih reprezentacija.

Hrvatska štafeta brončana na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji
Foto: European trail orienting

Zlatnu medalju osvojila je reprezentacija Finske, srebro je pripalo Velikoj Britaniji, dok je hrvatska trojka zauzela odlično treće mjesto i donijela Hrvatskoj još jedno vrijedno europsko odličje u orijentacijskom sportu. 

Posebno vrijedi istaknuti nastup Matije Kučinca, koji je kao jedini natjecatelj u utrci riješio sve zadatke bez ijedne pogreške, ostvarivši maksimalan učinak i potvrdivši vrhunsku preciznost i koncentraciju. 

Hrvatska štafeta brončana na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji
Foto: European trail orienting

Hrvatsku reprezentaciju na ovogodišnjem ETOC-u 2026 predstavljaju Jasminka Cindrić Perković, Tomislav Varnica i Matija Kučinac.

Pred hrvatskim reprezentativcima tijekom prvenstva bila su natjecanja u disciplinama PreO, TempO i štafeta, gdje su odmjerili snage s najboljim europskim natjecateljima precizne orijentacije.

Ovaj rezultat još je jedna potvrda kvalitete hrvatske precizne orijentacije i velikog rada naših sportaša.

 

 

 

Europsko PrvenstvoHrvatska štafeta
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