Hrvatske reprezentativke nastavljaju briljirati: Sestre Delić osvojile novo zlato

Hrvatska ženska kadetska reprezentacija osvojila je naslov europskih prvakinja u štafeti na Europskom prvenstvu mladih u orijentacijskom trčanju (EYOC 2026), koje se održava u Novoj Gorici u Sloveniji.

Zlatnu medalju osvojile su Helena Posedi, Sara Delić i Dora Delić, ostvarivši jednu od najuvjerljivijih pobjeda ovogodišnjeg prvenstva.

Povijesni uspjeh

Nakon što je prvoga dana natjecanja Dora Delić osvojila povijesno zlato u sprintu, prvu hrvatsku medalju na europskim i svjetskim prvenstvima u orijentacijskom trčanju, a Sara Delić drugoga dana osvojila novo zlato na dugim stazama hrvatske su reprezentativke danas potvrdile svoju kvalitetu i u ekipnoj tj. štafetnoj konkurenciji.

Štafetnu utrku odlično je otvorila Helena Posedi, koja je nakon prve izmjene predala štafetu na četvrtom mjestu, sa svega minutu i 25 sekundi zaostatka za vodećom Italijom, ostavivši Hrvatsku u borbi za medalje.

Na drugoj izmjeni uslijedila je briljantna utrka Sare Delić. Aktualna europska prvakinja na dugoj stazi već je na prvom prolazu preuzela vodstvo, a zatim iz kilometra u kilometar povećavala prednost ispred svih konkurentica. Do predaje štafete ostvarila je više od pet minuta prednosti ispred najbližih reprezentacija te praktički trasirala put prema zlatnoj medalji.

Na posljednjoj izmjeni prednost je sigurno sačuvala Dora Delić, koja je nakon jučerašnjeg pojedinačnog zlata osvojila i drugi naslov europske prvakinje u samo dva dana. Dora je tijekom cijele dionice kontrolirala utrku i bez većih problema dovela Hrvatsku do uvjerljive pobjede.

Hrvatska je kroz cilj prošla s vremenom 1:31:28, čak 8 minuta i 1 sekundu ispred drugoplasirane Češke, dok je brončanu medalju osvojila Latvija sa zaostatkom od gotovo 12 minuta.

Konačni poredak:

1. Hrvatska – 1:31:28

2. Češka +8:01

3. Latvija +11:54

Ovim rezultatom Hrvatska je zaključila iznimno uspješno Europsko prvenstvo na kojem je osvojila tri zlatne medalje. Dora Delić postala je dvostruka europska prvakinja osvojivši zlato u sprintu i štafeti, dok su Sara Delić i Helena Posedi zajedno s njom donijele Hrvatskoj prvi ekipni naslov europskih prvakinja u povijesti orijentacijskog trčanja.

Foto: Hrvatski orijentacijski savez

Sjajna Hrvatska

Vrijedne nastupe na prvenstvu ostvarili su i ostali hrvatski reprezentativci. Nera Ban, Karlo Trinajstić i Ema Juričan uspješno su predstavljali Hrvatsku u pojedinačnim disciplinama, a zbog nedovoljnog broja natjecatelja u svojim kategorijama nastupili su i u trening te međunarodnim mješovitim štafetama, stječući dragocjeno iskustvo na najvećoj europskoj juniorskoj pozornici.

Posebnu dimenziju ovom povijesnom uspjehu daje priča o sestrama Sari i Dori Delić, koje su obilježile Europsko prvenstvo u Sloveniji. U samo tri natjecateljska dana obje su osvojile po dvije zlatne medalje. Dora je postala europska prvakinja u sprintu te zajedno sa Sarom i Helenom Posedi osvojila naslov europskih prvakinja u štafeti, dok je Sara, nakon što je dan ranije osvojila naslov europske prvakinje na dugoj stazi, danas briljirala na drugoj izmjeni štafete i dala ključan doprinos novom hrvatskom zlatu. Njihov zajednički uspjeh nije samo sportski podvig, već i prekrasna obiteljska priča o dvjema sestrama koje su odrastale zajedno u orijentacijskom sportu, godinama zajednički trenirale i sada zajedno ispisale jednu od najsjajnijih stranica hrvatske sportske povijesti.

Malo je sportova u kojima dvije sestre na istom prvenstvu zajedno osvoje čak četiri zlatne medalje i postanu zaštitno lice cijelog natjecanja. Upravo su Sara i Dora Delić svojim talentom, radom, zajedništvom i sportskim duhom pokazale koliko daleko mogu odvesti predanost i obiteljska podrška. Njihova priča zasigurno će ostati jedna od najljepših priča EYOC-a 2026 te inspiracija novim generacijama hrvatskih orijentacista i mladih sportaša.

Hrvatsko orijentacijsko trčanje ovim je rezultatima ostvarilo najveći uspjeh u svojoj povijesti te potvrdilo kako sustavan rad s mladim sportašima donosi rezultate i na najvišoj međunarodnoj razini.

Za hrvatske reprezentativke nema mnogo vremena za odmor. Već za nekoliko dana Sara i Dora Delić nastupit će na Svjetskom juniorskom prvenstvu (JWOC) u Švedskoj, gdje će zajedno s Dorjom Salopek predstavljati Hrvatsku u konkurenciji najboljih svjetskih juniorki.

Ostvareni rezultati na EYOC-u daju snažan optimizam da hrvatsko orijentacijsko trčanje ima generaciju sportaša sposobnu i za najveće domete na svjetskoj sceni.