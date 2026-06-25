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EYOC 2026 /

Ma, bravo! Hrvatska reprezentativka osvojila naslov europske prvakinje

Ma, bravo! Hrvatska reprezentativka osvojila naslov europske prvakinje
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Foto: Hrvatski orijentacijski savez

U konkurenciji 107 natjecateljica iz cijele Europe Dora Delić odradila je izvrsnu utrku

25.6.2026.
17:04
Sportski.net
Hrvatski orijentacijski savez
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Hrvatsko orijentacijsko trčanje ostvarilo je najveći uspjeh u svojoj povijesti. Na Europskom prvenstvu za kadete i mlađe juniore (EYOC 2026), koje se održava u Novoj Gorici u Sloveniji, hrvatska reprezentativka Dora Delić osvojila je naslov europske prvakinje u sprintu, donijevši Hrvatskoj prvu medalju, ujedno i prvo zlato, na europskim i svjetskim prvenstvima u orijentacijskom trčanju.

U konkurenciji 107 natjecateljica iz cijele Europe Dora Delić odradila je izvrsnu utrku te slavila s 18 sekundi prednosti ispred Finkinje Hilde Damskagg, dok je brončanu medalju osvojila njezina sunarodnjakinja Saana Turpeinen.

Ma, bravo! Hrvatska reprezentativka osvojila naslov europske prvakinje
Foto: Hrvatski orijentacijski savez

Povijesni rezultat još je značajniji uzme li se u obzir da je hrvatska reprezentacija tijekom posljednjih nekoliko godina kontinuirano napredovala, a upravo je na ovogodišnjem EYOC-u taj napredak potvrđen na najvećoj europskoj pozornici.

Vrlo zapažen nastup ostvarila je i Sara Delić, koja je tijekom utrke bila u borbi za medalju i imala vrijeme dostojno pobjedničkog postolja, no pogreška pri ovjeri jedne kontrolne točke rezultirala je diskvalifikacijom.

Ma, bravo! Hrvatska reprezentativka osvojila naslov europske prvakinje
Foto: Hrvatski orijentacijski savez

Osim sjajnog nastupa sestara Delić, hrvatske boje uspješno su branili i ostali reprezentativci. U konkurenciji W16 Nera Ban osvojila je 64. mjesto među 107 natjecateljica, dok je Helena Posedi bila 82. U muškoj konkurenciji M16 Karlo Trinajstić zauzeo je 76. mjesto među 106 natjecatelja, a u kategoriji W18 Ema Juričan završila je na 89. mjestu među 111 natjecateljica.

Za većinu hrvatskih reprezentativaca ovo je prvi nastup na Europskom prvenstvu mladih, što dodatno potvrđuje kvalitetu i potencijal generacije koja dolazi.

Europsko prvenstvo nastavlja se utrkama na dugoj i srednjoj stazi, na kojima će hrvatski reprezentativci ponovno tražiti zapažene plasmane.

Povijesno zlato Dore Delić predstavlja prekretnicu za hrvatsko orijentacijsko trčanje te potvrdu da se hrvatski sportaši mogu ravnopravno nositi s najboljim europskim reprezentacijama.

Rezultati hrvatskih reprezentativaca – sprint

W16 (107 natjecateljica)

·        🥇 Dora Delić (Hrvatska) – 12:52

64.  Nera Ban +4:14

82.  Helena Posedi +6:03

·        Sara Delić – diskvalifikacija

M16 (106 natjecatelja)

76.  Karlo Trinajstić +4:07

W18 (111 natjecateljica)

89.  Ema Juričan +6:23

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