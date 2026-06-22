Vraća se Vonn? Na odmoru u bikiniju pokazala ožiljak, a svi su u šoku kako izgleda

Olimpijska legenda Lindsey Vonn ponovno privlači pozornost javnosti, ali ovoga puta ne zbog skijaških staza, već zbog načina na koji provodi oporavak i slobodno vrijeme. Američka skijašica trenutno boravi na jugu Francuske, u Saint-Tropezu, gdje kombinira odmor, rehabilitaciju i aktivan stil života na privatnoj jahti.

Nakon teške ozljede koja je obilježila njezinu sportsku karijeru i izazvala brojne sumnje u mogućnost povratka profesionalnom skijanju, Vonn i dalje pokazuje iznimnu razinu energije i mentalne snage. Umjesto mirnog oporavka u potpunosti, 41-godišnjakinja ostaje vjerna svom adrenalinskom načinu života.

Tijekom boravka na moru viđena je kako pliva, roni te skače s jahte, pritom uživajući u opuštenoj atmosferi odmora. Posebnu pozornost privukao je prizor njezina ožiljka na nozi, koji je vidljiv podsjetnik na težinu ozljede kroz koju je prošla.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Unatoč svemu, Vonn ne odustaje od rehabilitacije i fizičke pripreme. Na društvenim mrežama objavila je snimke iz teretane na kojima se vidi kako bez pomoći izvodi zahtjevne vježbe. Među njima su hodanje po debelim gimnastičkim strunjačama, čučnjevi na kosim platformama te bugarski iskoraci, sve bez pomagala poput štaka ili oslonca.

Sama je izjavila kako tijekom treninga nije pokazivala znakove boli ili iscrpljenosti, već je svaku vježbu odradila do kraja, nakon čega je s osmijehom izrazila zadovoljstvo vlastitim napretkom.

„Lice koje napravim kada zapravo mogu vježbati u teretani“, poručila je Vonn uz objavu na Instagramu, uz fotografije i videozapise svojeg treninga.

Njezin oporavak i dalje se smatra jednim od najimpresivnijih primjera sportske upornosti, a iako je povratak natjecanjima i dalje neizvjestan, Vonn svojim pristupom pokazuje da se ne predaje izazovima ni nakon najtežih ozljeda.