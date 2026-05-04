Vonn ne odustaje od svog cilja: Objavila video u ogrtaču i zaplesala

Lindsey Vonn nastavlja oduševljavati svoje fanove nevjerojatnom odlučnošću da se što prije i što bolje oporavi od teške ozljede koljena koju je zadobila na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini prije tri mjeseca.

Nedavno je, točnije, posljednjeg dana travnja gostovala u emisiji američke TV postaje CBS, "CBS Mornings", u kojoj je govorila o oporavku od teške ozljede i otkrila svoje planove. Nakon gostovanja u emisiji "CBS Mornings", Vonn je izašla iz zgrade CBS Broadcast Centra u Midtown Manhattanu, gdje su je dočekali brojni fotografi. Unatoč štakama, strpljivo je pozirala, a za ovu prigodu odabrala je upečatljivo crveno odijelo. Sako, koji je nosila potpuno otkopčan, otkrivao je crni grudnjak.

Tada je podijelila s javnošću svoj novi kratkoročni cilj koji joj daje snagu – pojaviti se na Met Gali bez pomoći štaka. Očito odlično napreduje pa je to odlučila podijeliti na svojim društvenim mrežama. Vonn je objavila video u kojem u ogrtaču i sa štapom za hodanje lagano i pleše uz poruku "Prvi koraci... Met Gala, dolazim".

First steps… I’m coming for you MET Gala!! 💪🏻 pic.twitter.com/6jqfjzxL9q — lindsey vonn (@lindseyvonn) May 4, 2026

Nakon čak osam operacija u stanju je i zaplesati i korak je bliže svom sljedećem cilju, da se na Met Gali pojavi bez štaka.

