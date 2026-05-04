Velikan se vratio u elitu uz pomoć umjetne inteligencije: Ona je izabrala trenera i pojačanja

Nogometaši Schalkea su u 32. kolu druge njemačke lige, dva kola prije kraja sezone, osigurali povratak u Bundesligu nakon što su na domaćem terenu pobijedili Fortunu iz Düsseldorfa s 1-0. Uslijedilo je veliko slavlje, a zanimljivo je da iza uspjeha stoji umjetna inteligencija!

Da, čelnici Schalkea su doveli Mirona Muslića za trenera na savjet umjetne inteligencije, a tako su doveli i neka pojačanja. Riječ je o naprednom programu za analitiku kojeg su sami razvili.

StatsLibuda: Mozak operacije vrijedan milijun eura

U srcu Schalkeove digitalne transformacije nalazi se napredni AI program simboličnog imena "StatsLibuda", nazvan u čast klupske legende Stana Libude. Razvoj ovog sustava trajao je nekoliko godina i koštao je više od milijun eura, a na njemu je radio tim od četiri IT stručnjaka. Rezultat je moćan alat koji svakodnevno obrađuje i analizira podatke o više od 20.000 nogometaša diljem svijeta.

Sustav se napaja golemom količinom podataka, od onih prikupljenih s utakmica do detaljnih metrika s treninga, gdje se uz pomoć napredne tehnologije za praćenje performansi bilježi svaki pokret igrača s centimetarskom preciznošću. No, "StatsLibuda" ne nudi samo sirove brojke. Njegov glavni zadatak je prepoznati obrasce i profile koji su kompatibilni s onim što klub naziva svojim identitetom.

Potraga za "Schalkeovim DNK"

Ključni element sustava je takozvani "Schalkeov DNK", algoritam koji izračunava postotno podudaranje svakog igrača s filozofijom i vrijednostima kluba. Analiziraju se deseci parametara: od spremnosti na trčanje, ponašanja u presingu i snage u duelima do karakternih osobina i radne etike. Cilj nije dovesti samo statistički najbolje pojedince, već igrače koji se savršeno uklapaju u viziju Schalkea.

Jedan od najuspješnijih primjera ove strategije je dovođenje 23-godišnjeg veznog igrača Soufianea El-Faouzija. Stigao je iz Alemannije Aachen za samo 200.000 eura nakon što je u sustavu "StatsLibuda" postigao preko 90 posto podudarnosti, što je bila najviša vrijednost među svim promatranim igračima. El-Faouzi se ubrzo prometnuo u ključnog igrača, dokazavši da se pametnom upotrebom tehnologije može nadmudriti znatno bogatije tržište.

Kad algoritam bira trenera

Ipak, najradikalniji potez klub je povukao pri odabiru trenera. Nakon što se uprava odlučila za tradicionalniji pristup i 6. listopada 2024. godine zaposlila Keesa van Wonderena, rezultati su izostali. U tom trenutku, okrenuli su se preporuci koju im je "StatsLibuda" već ranije signalizirao. Softver je kao idealnog kandidata prepoznao Mirona Muslića.

Iako je sportski direktor Frank Baumann već pratio Muslića, preporuka umjetne inteligencije bila je presudna. Suočeni s neuspjehom vlastite procjene, čelnici kluba odlučili su poslušati algoritam. Angažman Muslića pokazao se kao pun pogodak, a priča je postala dokaz da AI može ponuditi objektivnu procjenu, lišenu emocija i subjektivnih dojmova koji često prate takve odluke.

Čovjek i stroj: Suradnja, a ne zamjena

Unatoč sve većem oslanjanju na tehnologiju, u Schalkeu naglašavaju da AI nije zamjena za ljudsku stručnost, već moćan alat za podršku. "Umjetna inteligencija je digitalni radni alat za Schalke. Pomaže nam povećati brzinu i kvalitetu, učinkovitije pripremiti odluke i optimizirati procese, dok konačna odluka ostaje na ljudima", izjavio je izvršni direktor Matthias Tillmann.

Ova filozofija proteže se kroz cijeli klub, gdje se AI koristi i za ubrzavanje produkcije sadržaja, analizu tržišta i optimizaciju internih procesa. Krajnji cilj nije zamijeniti skaute i sportske direktore, već ojačati njihovu prosudbu objektivnim podacima.

