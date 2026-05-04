DIJAMANT SJAJI /

Sportski direkor Schalkea otkrio sve: Evo što će biti s Džekom nakon Svjetskog prvenstva
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Džeko je u Schalke stigao ove zime i brzo se nametnuo

4.5.2026.
10:14
Sportski.net
Sportski direktor Schalkea Frank Baumann gostovao je u emisiji BILD SPORT, gdje je govorio o povratku kluba u Bundesligu, ali i o statusu Edina Džeke, kojem ugovor istječe krajem lipnja.

Pitanje njegove budućnosti bilo je očekivano, a Baumann je otkrio da je još ranije dogovoreno kako će konačna odluka pasti tek nakon završetka sezone.

"Edin će sam procijeniti koji je njegov put. Sada će razmisliti zajedno sa svojom obitelji. Sjest ćemo u dogledno vrijeme. S naše strane nema pritiska ni rokova", poručio je.

Ostavio je otvorena vrata i mogućem ostanku:

"A zašto i ne bi ostao? Vidimo koliko se brzo vezao uz klub. Moguće je da prvo ode na Svjetsko prvenstvo, pa da nakon toga razgovaramo. Sve je još otvoreno."

Džeko je u Schalke stigao ove zime i brzo se nametnuo, u devet nastupa upisao je šest golova i tri asistencije te dao važan doprinos povratku kluba u Bundesligu nakon tri godine izbivanja.

