Nijemci došli do novog saznanja: Evo koliko je ozbiljna ozljeda Edina Džeke i kada se vraća na teren

Kapetan Bosne i Hercegovine Edin Džeko i dalje se oporavlja od ozljede ramena zadobivene u završnici baraža protiv Italije, no prema pisanju njemačkog Bilda, povratak na teren bliži se kraju.

Iako se ranije tvrdilo da nije riječ o težoj ozljedi, sada je otkriveno da su Džeki bili oštećeni i ligamenti ramena, što je klub držao podalje od javnosti kako bi izbjegao paniku.

Laut [Sport Bild] war Edin Dzekos Schulterverletzung schlimmer als zunächst erwartet - ein Band war sogar gerissen.



Aber: Der Heilungsprozess läuft nach Plan, Dzeko kann schon wieder Lauftraining absolvieren.



Der #S04 rechnet damit, dass Dzeko gegen Nürnberg wieder zur…

Oporavak zasad ide prema planu, a Džeko bi se uskoro trebao priključiti treninzima. U Schalkeu vjeruju da bi mogao zaigrati već 9. svibnja protiv Nürnberga, dok postoji mogućnost i ranijeg povratka, već početkom mjeseca.

Najvažnije za Zmajeve je da će iskusni napadač biti spreman za Svjetsko prvenstvo i imati dovoljno vremena uhvatiti pravu formu.

