BOSANSKI DIJAMANT /

Nijemci došli do novog saznanja: Evo koliko je ozbiljna ozljeda Edina Džeke i kada se vraća na teren

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Najvažnije za Zmajeve je da će iskusni napadač biti spreman za Svjetsko prvenstvo

22.4.2026.
9:12
Sportski.net
Kapetan Bosne i Hercegovine Edin Džeko i dalje se oporavlja od ozljede ramena zadobivene u završnici baraža protiv Italije, no prema pisanju njemačkog Bilda, povratak na teren bliži se kraju.

Iako se ranije tvrdilo da nije riječ o težoj ozljedi, sada je otkriveno da su Džeki bili oštećeni i ligamenti ramena, što je klub držao podalje od javnosti kako bi izbjegao paniku.

 

 

Oporavak zasad ide prema planu, a Džeko bi se uskoro trebao priključiti treninzima. U Schalkeu vjeruju da bi mogao zaigrati već 9. svibnja protiv Nürnberga, dok postoji mogućnost i ranijeg povratka, već početkom mjeseca.

Najvažnije za Zmajeve je da će iskusni napadač biti spreman za Svjetsko prvenstvo i imati dovoljno vremena uhvatiti pravu formu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'

Bosna I HercegovinaEdin DžekoSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Još iz rubrike