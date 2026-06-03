FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAT U ZALJEVU /

Iranci pogodili zračnu luku u Kuvajtu: Više objekata oštećeno, ima ozlijeđenih

Iranci pogodili zračnu luku u Kuvajtu: Više objekata oštećeno, ima ozlijeđenih
×
Foto: AFP/AFP/Profimedia, arhivska snimka

Više objekata je oštećeno, a ima i ozlijeđenih, izvijestio je Reuters, pozivajući se na vlasti. Letovi i zračni promet u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada

3.6.2026.
9:28
danas.hrHina
AFP/AFP/Profimedia, arhivska snimka
VOYO logo
VOYO logo

Rano u srijedu u iranskom napadu dronom i raketom pogođena je međunarodna zračna luka u Kuvajtu, pri čemu je nastala velika šteta, a vlasti su bile primorane na preusmjeravanje letova, izvijestila je kuvajtska državna novinska agencija.

Više objekata je oštećeno, a ima i ozlijeđenih, izvijestio je Reuters, pozivajući se na vlasti. Letovi i zračni promet u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada.

U napadu je "teže oštećena" zgrada T1 u zračnoj luci, stoji u izvješću koje se poziva na podatke Glavne uprave civilnog zrakoplovstva.

Na Kuvajt ispaljene dvije rakete

Američka vojska ranije je izvijestila da su na Kuvajt ispaljene dvije iranske rakete koje su se raspale na putu, a tri rakete lansirane na Bahrein presrele su američke i bahreinske vojne snage.

Američko središnje zapovjedništvo dodalo je da je Iran lansirao balističke rakete prema regionalnim susjedima, ali da nisu sve uspjele pogoditi ciljeve.

Američke snage izvele su napade na otok Qeshm kao odgovor na iranske pokušaje napada te su uništile više iranskih balističkih projektila i dronova.

KuvajtZračna LukaIranZračni NapadDronovi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike