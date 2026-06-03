Iranci pogodili zračnu luku u Kuvajtu: Više objekata oštećeno, ima ozlijeđenih

Rano u srijedu u iranskom napadu dronom i raketom pogođena je međunarodna zračna luka u Kuvajtu, pri čemu je nastala velika šteta, a vlasti su bile primorane na preusmjeravanje letova, izvijestila je kuvajtska državna novinska agencija.

Više objekata je oštećeno, a ima i ozlijeđenih, izvijestio je Reuters, pozivajući se na vlasti. Letovi i zračni promet u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada.

U napadu je "teže oštećena" zgrada T1 u zračnoj luci, stoji u izvješću koje se poziva na podatke Glavne uprave civilnog zrakoplovstva.

Na Kuvajt ispaljene dvije rakete

Američka vojska ranije je izvijestila da su na Kuvajt ispaljene dvije iranske rakete koje su se raspale na putu, a tri rakete lansirane na Bahrein presrele su američke i bahreinske vojne snage.

Američko središnje zapovjedništvo dodalo je da je Iran lansirao balističke rakete prema regionalnim susjedima, ali da nisu sve uspjele pogoditi ciljeve.

Američke snage izvele su napade na otok Qeshm kao odgovor na iranske pokušaje napada te su uništile više iranskih balističkih projektila i dronova.