Meteorologinja otkriva što nas čeka idućih dana: 'Tada će biti najneugodnije'

Nad našim krajevima i dalje se zadržava vruć i suh zrak. Pa ćemo i u ovaj tjedan ući s iznadprosječnim vrućinama. Promjena bi u dio zemlje mogla bi stići tek pred vikend.

Ponedjeljak

Sutra ujutro posvuda vedro. Vjetar većinom slab, jedino na otvorenom moru slab do umjeren jugoistočni. Noć na kopnu bit će ugodna uz temperaturu između 15 i 20 stupnjeva. Na Jadranu još jedna vrlo topla noć, ali temperatura ipak nešto niža od jučerašnje, uglavnom oko 25, 26. No, uz obilje sunca, već od 8 sati u većini predjela bit će vruće, na Jadranu lokalno i vrlo vruće.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano. Pokoji oblak može se razviti oko gorja. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura između 35 i 37 stupnjeva.

Malo toplije na istoku zemlje uz temperaturu između 36 i 38. Bit će sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka poneki izolirani pljusak moguć je uglavnom u Podunavlju. Vjetar većinom slab.

I u Dalmaciji sunčano i vrlo vruće. Uz nešto više oblaka u zaleđu, postoji mala vjerojatnost za pokoji kraći popodnevni pljusak, osobito uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Najviša temperatura u unutrašnjosti bit će oko 38, a uz obalu i na otocima između 33 i 35 stupnjeva. Tek malo olakšanje od vrućina donosit će slab do umjeren jugozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano. Uz dnevni razvoj u unutrašnjosti Istre te u Gorskoj Hrvatskoj rijetko je moguć lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Najviša temperatura stupanj-dva niža od današnje, uglavnom između 34 i 36 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu

Pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu naoblaku. Sredinom tjedna uz dnevni razvoj oblaka raste vjerojatnost za mjestimični popodnevni pljusak, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, a potkraj petka, pljuskovi su mogući i u ostatku unutrašnjosti. Zajedno s njima, i temperatura će biti malo niža. Ipak, prije toga ovaj tjedan lokalno može biti i 39. A i noći će biti neugodno tople.

Idućih dana na moru

Na moru obilje sunca. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz lokalni razvoj oblaka rijetko je moguć kraći pljusak. I ovdje pred vikend može biti kiše i pljuskova, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i drugdje. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a i dalje će biti vrlo vruće uz temperaturu oko 36, 37 stupnjeva. Odmor od dnevnih vrućina bit će otežan zbog vrlo toplih noći.

Dakle, najneugodnije bit će sredinom tjedna. Ipak, nestabilnosti koje nas očekuju za vikend, mogle bi, barem u unutrašnjosti, donijeti nešto niže temperature. I dalje će to uglavnom biti iznad 30, ali primjerenije za ovaj dio godine.