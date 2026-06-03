Oženio se poznati zagrebački odvjetnik, Snježana Schillinger otkrila detalje s intimne ceremonije

Poznati zagrebački odvjetnik Silvije Hraste i nutricionistica i ekonomistica Ivana Šeparović proteklog su vikenda izrekli sudbonosno „da“ na intimnoj ceremoniji u Istri. Vjenčanje je održano u luksuznoj Meneghetti Wine Hotel & Winery u Balama pred 60-ak uzvanika, a slavlje je odisalo bajkovitom atmosferom, piše Slobodna Dalmacija.

Na proslavi su među uzvanicima bili poznata poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger (55) sa suprugom Franzom Schillingerom, fotograf svjetskog glasa Stephan Lupino (74), čije će uokvirene fotografije biti poseban poklon za mladence, te beogradski glazbenik Aleksandar Milić Miligram (57), koji je na licu mjesta uglazbio poruku koju je mladenki poslala prijateljica koja nije mogla doći na vjenčanje, piše spomenuti portal.

Dirljiva posveta Snježane Schillinger

Snježana Schillinger na Instagramu je podijelila ne samo kadrove s vjenčanja, već i osobnu priču o dugogodišnjem prijateljstvu sa Silvijem Hrasteom. Prisjetila se jednog od svojih najtežih razdoblja, razvoda i velike pljačke prije desetak godina, kada joj je Silvije, mirno i diskretno, pomogao da dobije sudski spor i vrati ono što joj je ukradeno.

„Vratio si mi ono što su mi tada ukrali“, napisala je Schillinger, dodajući: „Eto, recite da Bog nema divan smisao za humor! Divno te imati za frenda.“

Podsjetimo, Silvije Hraste se 2024. godine razveo nakon 20 godina braka od Ivke Barić.