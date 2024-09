Snježana Schillinger otkrila tajnu uspješnog braka: 'Davno sam odustala od te ideje'

Poduzetnica Snježana Schillinger (53) nedavno je priredila spektakularnu modnu reviju svog brenda Duchess u Karlobagu. Dobru atmosferu dodatno je užario pjevač Petar Grašo (48) koncertom koji je oduševio sve prisutne. Dok ljeto za Snježanu donosi brojne poslovne izazove, slobodno vrijeme provodi u opuštanju na moru sa suprugom, austrijskim biznismenom Franzom Schillingerom. O svojim ljetnim avanturama, tajni vitke linije i obiteljskim trenucima, Snježana je otkrila detalje za Net.hr.

Foto: Zvonimir Ferina

Poduzetnica je dugo maštala o modnoj reviji u Karlobagu, s obzirom na to da je to njezin rodni grad.

"Održavanje revije u svom rodnom gradu za mene je ostvarenje dugogodišnjeg sna. Oduvijek sam željela spojiti svoj profesionalni rad s doprinosom zajednici, i sada se sve poklopilo na savršen način", priznaje Schillinger. Inspiraciju za svoju najnoviju kolekciju dobila je kroz dugogodišnju suradnju s dizajnerom Antunom Tin Brišarom, s kojim kroz razgovore i druženja osmišljava smjer kolekcija, prateći svjetske trendove, ali zadržavajući prepoznatljiv "Duchess" potpis.

"Ova cruise kolekcija dijelom je prikazana i u Zagrebu na glavnoj reviji za proljeće/ljeto, uz naglasak na naše neobične, žarke ljetne boje – žutu, zlatnu, bakreno zlatnu, ružičastu i bijelu. Na bijeloj boji uvijek inzistiram jer znam da i sama svako ljeto moram osvanuti u novoj bijeloj haljini. Mislim da većina žena voli istaknuti preplanuli ten baš u ovim bojama", rekla je.

O ljetnom odmoru

Osim što je održala modnu reviju na Karlobagu, Schillinger je ovoga ljeta posjetila još nekoliko mirnih destinacija.

"Ljeto provodim u Karlobagu i na brojnim prekrasnim jadranskim otocima. Ove godine sam se čak dva puta vratila na Hvar, a dugo smo se zadržali na Mljetu, gdje nisam bila godinama. Mljet me svaki put oduševi ljepotom prirode i divnim domaćinima. Također, ne zaboravljam ni Kornate, gdje sam se udala i oko kojih se često krećem", poručila je.

Foto: Zvonimir Ferina

Poduzetnica se može pohvaliti zavidnom linijom, koju održava, zahvaljujući brojnim aktivnostima na moru.

"Budući da smo suprug i ja sami skiperi na brodu tijekom ljetnih mjeseci, teretana mi nije potrebna. Trčanje gore-dolje, vezivanje užadi i natezanje mornarskog užeta predstavljaju ozbiljan trening! Trudim se zdravo jesti i već godinu dana preskočim doručak kao oblik posta, no ponekad zgriješim jer moj suprug obožava jaja, pa je teško izbjeći ih u hotelu. Mislim da smo toliko bombardirani informacijama o zdravoj prehrani da nema osobe na planeti koja ne zna da treba izbjegavati šećere, bijelo brašno i tjesteninu. Svakodnevno se pojavljuju novi savjeti o tome što smijemo ili ne smijemo jesti, a sve to katkada izgleda kao da će nam uskoro zabraniti i zrak", govori nam s osmijehom Snježana.

O suprugu

Poduzetnica je tri godine u braku s austrijskim biznismenom Franzom Schillingerom, s kojim poslovno surađuje. Ova uspješna žena otkriva tajne kako održati ljubav i uspjeh, unatoč svakodnevnim izazovima i poslovnim obavezama.

Foto: Zvonimir Ferina

"Tajna uspješnog braka leži u svakodnevnom trudu i predanosti. To je, uistinu, najveća tajna. S obzirom na to da radimo zajedno, često je izazovno odvojiti poslovno od privatnog života. Međutim, volim udovoljiti suprugu i uživam u kuhanju za njega. Davno sam odustala od ideje da mi ne možemo sve. Mi naprosto moramo sve biti dotjerane, uspješne i domaćice. Mi to moramo, žene smo!", rekla nam je.

Snježana je otkrila i koji poklon od supruga joj je omiljeni.

"Najdraži poklon koji sam dobila od supruga je njegova plišana igračka medvjedić kojeg je obožavao kao dijete. Godinama je čuvao medvjedića i selio se s njim po svijetu, a zatim mi ga je donio u Zagreb za naše prvo Valentinovo. Sada plišani medvjedić živi u Zagrebu sa svojom pohabanom, poderanom šapom i jako mi puno znači. Zato sam mu za sljedeći rođendan poklonila majicu s otisnutim medvjedićem po crtežu koji frizurom podsjeća na njega", zaključila je Schillinger.

