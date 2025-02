Srpski košarkaš Nikola Jokić, mnogima znan kao "the Joker", jedan je od najboljih igrača svih vremena. Košarkaš poznatog kluba "Denver Nuggets" iz NBA lige danas slavi 30. rođendan, a već sada se može pohvaliti velikim uspjesima. No, osim što mu cvjeta na sportskom području, također ima sreće u ljubavi. Njegova romantična priča započela je još u srednjoškolskim danima te traje još danas. Sa simpatijom iz tinejdžerskog doba, Natalijom ex Mačešić, košarkaš je u braku od 2020. godina, a zajedno su dobili dvoje djece, kćerkicu i sina.

Skrivao svoje emocije

Nikola i Natalija upoznali su se preko zajedničkih prijatelja te je košarkaš u jednom intervjuu spomenuo da mu se njegova sadašnja supruga odmah svidjela. Ipak, Nikola je svoju zaljubljenost odlučio zadržati za sebe i prvo je provodio vrijeme s Natalijom na prijateljskoj bazi.

"Cijelo vrijeme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prešutjela", rekao je jednom. Uskoro su započeli vezu, no ubrzo nakon početka njihove ljubavne priče Natalija je morala otputovati u Ameriku. Naime, bila je izuzetno posvećena obrazovanju te je upisala studij psihologije na Seminole State Collegeu. Uz to, Natalija je bila posvećena i igranju sveučilišne odbojke. Smatra se da je Nikola tada izgubio volju za igranjem košarke, no sve se posložilo nakon što je on zbog karijere otputovao u SAD.

Djeca zanimljivih imena

Par je izrekao sudbonosno "da" nakon osam godina veze, odnosno 2020. godine u Jokićevom rodnom mjestu, Somboru, u srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na temelju tadašnjih pisanja medija, crkva je čak bila pod nadzorom zaštitara. Nakon svečane ceremonije, uslijedila je velika zabava na kojoj je pravi spektakl priredila velika regionalna zvijezda Aleksandra Prijović (29). U rujnu sljedeće godine skladan par dobio je kćerkicu Ognjenu, a mnogi su bili zaintrigirani njenim imenom. Naime, tako se zove pjesma legendarnog Đorđe Balaševića, čiji je velik fan bračni par. U studenom prošle godine obitelj je ponovno slavila rođenje djeteta, no ovaj put sinčića Ignjata.

Obitelj mu je velika podrška tijekom utakmica, a često se može vidjeti kćerkica Ognjena koji trči svom ocu u zagrljaj nakon pobjede. Iako Nikola ne smije nositi vjenčani prsten tijekom igre, košarkaš se dosjetio kako da obitelj bude uz njega. Na svakoj utakmici Nikola nosi zlatni prsten na tenisicama, vežući ih pomoću vezica.

Upečatljiv par

Slavni sportaš i njegova bolja polovica nerijetko plijene pažnju zbog velike razlike u visini. Naime, igrač iz NBA lige visok je 213 centimetara, dok je njegova supruga niža za 40 centimetara.

Skladan bračni par nerijetko dijeli zajedničke fotografije na društvenim mrežama, pokazujući svoju obiteljsku idilu.

