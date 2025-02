Pratitelji oduševljeni fotografijom Alke Vuice i Milanovića: 'Volim to hrabro, rockersko srce'

Hrvatska glazbenica Alka Vuica (63) na Instagramu je počastila pratitelje fotografijom s predsjednikom Zoranom Milanovićem (58) povodom njegove svečane inauguracije. Autorica brojnih domaćih hitova u opisu iz objavu pohvalila je predsjednika, istaknuvši njegovo "rockersko srce".

"Moj Predsjednik,naš Predsjednik. Danas je dao prisegu našem narodu i rekao nešto vrlo važno - da moramo biti najvažniji sebi jer nikome ne možemo biti važniji. I da naši interesi uvijek moraju biti iznad tuđih interesa! U svom fantastičnom govoru ,ponovo je citirao genijalne stihove pjesme 'Zemlja', kultnog banda 80-ih, Ekatarine Velike. Volim to hrabro, beskompromisno,rockersko srce koje kuca u njemu!! Ovo je kuća za nas. Bravo!", stoji uz Alkinu objavu, koja je nastala u Milanovićevom stožeru za vrijeme predsjedničkih izbora.

"Tako rade veliki, mudri i zreli političari", "Sve je dobro rekao", "I ja bih Alka voljela da sam na vašem mjestu", pisali su pratitelji.

Podsjetimo, pjevačica se prošle godine kandidirala za parlamentarne izbore kao članica SDP-a, no nije izborila ulazak u Sabor. Inače, to joj nije prvi dodir s politikom, s obzirom na to da je htjela sudjelovati na predsjedničkim izborima 2009. godine, ali nije uspjela skupiti dovoljan broj potpisa.

