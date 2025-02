Gdje je danas svima omiljeni Vinko Štefanac? Saznali smo detalje

Vinko Štefanac, rođen 21. svibnja 1969. u Zagrebu, istaknuti je hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac te voditelj. Diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, čime je stekao titulu magistra glume.

Šira javnost upoznala ga je kao zaštitno lice prvog hrvatskog reality showa "Story Supernova" 2003. godine, čiji je cilj bio otkriti nove pjevačke zvijezde. Osim toga, Štefanac je preuzeo mnoge druge značajne angažmane pa je tako vodio emisije poput "Hrvatskog idola", "Supermilijunaša" i bosanskohercegovačkog "OBN Music Talents".

Izuzev voditeljskih uloga, Štefanac je ostvario zapažene glumačke nastupe u popularnim hrvatskim sapunicama. Pojavio se i upopularnim serijama kao što je "Larin izbor" (2012.), "Najbolje godine" (2011.), "Ponos Ratkajevih" (2007.–2008.) te "Obični ljudi" (2006.).

Tijekom svoje karijere, Štefanac je sudjelovao u produkciji više od 400 televizijskih emisija, od kojih je preko 300 emitirano uživo.

Mnogi vas pamte kao zaštitno lice showa Story Supernova. Kako gledate na to razdoblje, biste li opet prihvatili ulogu žirija u nekom takvom showu?

Taj je show bio prvi te vrste na ovim prostorima. Atmosfera i praćenost te emisije danas su nemjerljive. Mnoge današnje zvijezde svoje su prve korake na televiziji napravile upravo u toj emisiji i danas su uspješni pjevači, voditelji, stilisti i članovi žirija.

Na to razdoblje gledam s ponosom, jer sam od ukupno svojih četiristotinjak emisija više od 150 odradio uživo. To je iskustvo u kojem nema ispravaka, "peglanja" i naknadnog montiranja. Oni koji se bave televizijskim poslom znaju što znači toliko iskustvo u live show projektima. Za sve nas koji smo sudjelovali u tim emisijama to je bila velika škola – pa i za mene, koji po struci nisam televizijski voditelj, već glumac. Tada to nije bilo uobičajeno, a danas je sasvim normalna pojava, jer mnoge glumce gledamo i kao uspješne voditelje.

Uz spomenuti Story Supernova Show, koji je emitiran prije više od 20 godina, sudjelovao sam i u raznim drugim višegodišnjim TV projektima: Ples sa zvijezdama, Music Talents, Hrvatski idol, Kviz Supermilijunaš, ali najdraži i najveći show u kojem sam sudjelovao bio je pravi rock ‘n’ roll spektakl – Rat bendova. Taj je show, koji se prikazivao nekoliko sezona, danas gotovo neponovljiv u produkcijskom i financijskom smislu. Nitko ga još nije ponovio kod nas, a u svoje je vrijeme bio i prvi takav show u svijetu. E, takav bih show volio ponovno raditi.

Bih li opet prihvatio jednu od uloga u žiriju? Bih, ali to ovisi o mnogim različitim okolnostima. O tome ne odlučuje jedna osoba, već produkcijski tim. Danas je sve važnija aktivnost na društvenim mrežama nego konkretno iskustvo, a kako nisam previše aktivan na njima, svjestan sam da se ni moje ime ne nalazi na radnom stolu producenata današnjih show emisija.

Foto: PIXSELL/Duško Jaramaz Vinko Štefanac

Rijetko vas vidimo u medijima, kakve projekte trenutno spremate?

Istina, iako me već neko vrijeme nije bilo u velikim TV show projektima, kamera i mikrofon i dalje su prisutni u svemu što radim. Od projekata na kojima sam nedavno surađivao, sa zadovoljstvom ću istaknuti kratkometražne filmove: "The Conversation", "Nekaj v grabu mora", "Bezbolnim palicama" i najnoviji, u režiji Marina Šegana, "15.01". Svi ti filmovi još uvijek putuju po festivalima. No, ono što s nestrpljenjem iščekujem jest dugometražni film "Testosteror", autora i redatelja Envera Puške. Film je sniman prošle godine u Sarajevu i trenutačno je u fazi montaže.

Ispunjava li vas rad u kazalištu više od rada na popularnim serijama i filmovima?

Rad na kazališnoj predstavi i rad na filmu ili seriji dva su potpuno različita svijeta, iako je pristup glumi u svojoj biti isti. Mogu reći da sam radio svoj posao kroz razne medije, ali ipak je kazalište mjesto gdje se događaju najljepša iskustva. U kazalištu glumac ima puno veću kontrolu i uvid u ono što radi – ondje se stvara vještina. Ako sigurno i čvrsto stojiš na kazališnim daskama, vrlo je vjerojatno da ćeš takav dojam ostaviti i pred kamerom. No, ako si sjajan pred kamerom, to ne znači da ćeš jednako dobro funkcionirati na pozornici pred punim gledalištem. U kazalištu se sve vidi.

Foto: PIXSELL/Duško Jaramaz Vinko Štefanac i Helena Minić u predstavi "Pir malograđanina" 2012. godine

Odražavate besplatne dramske radionice, kako je do toga došlo?

Dramske radionice za mene su, prije svega, brojna divna iskustva koja su se događala tijekom posljednjih petnaestak godina. Kako sam i sam tijekom svojih glumačkih istraživanja bio polaznik raznih glumačkih seminara – Lee Strasberg, Cicely Berry (govor), Ide Van Heiningen (mima), Mario Gonzales, Tadashi Suzuki, Marco Lully (Commedia dell’Arte) i mnogi drugi – u nedostatku glumačkog posla odlučio sam se posvetiti radu na dramskim radionicama.

Radio sam s brojnim amaterima, u različitim okruženjima i kazališnim tehnikama. Režirao sam oko dvadesetak predstava, a gotovo sve su nastupile na najvažnijem amaterskom kazališnom festivalu SKAZ u Zagrebu. Tamo ćemo biti i ove godine, za mjesec dana, s novom predstavom "Dr. Nepalac". Posebno mi je zadovoljstvo što u predstavi sudjeluje i mladi glumac iz Nepala, koji je iznimno talentiran.

Kako provodite slobodno vrijeme, ako ga imate?

Slobodno vrijeme? Kada nisi u stalnom angažmanu, onda je sve ovo slobodno vrijeme – a ujedno i posao. Ta je granica vrlo tanka, i u ovom je zanimanju danas teško odrediti gdje završava posao, a gdje počinje slobodno vrijeme.Možda su to dugogodišnje sinkronizacije raznih filmova i serija, snimanje audio i voice-over reklama, vođenje programa na manifestacijama i javnim događanjima, pisanje scenarija za kratkometražne filmove ili tekstova za kazalište. Možda je to i moja Umjetnička organizacija "Bravo". Sve su to stvari kojima se bavim u svom "slobodnom vremenu".

