Zvijezda serije 'Stranger Things' odrasla pred kamerama: Sad je vrijeđaju zbog izgleda

Nakon uspjeha u "Stranger Things", Millie je debitirala na velikom platnu u filmu "Godzilla: King of the Monsters" (2019.), a zatim je reprizirala ulogu u nastavku "Godzilla vs. Kong" (2021.). Godine 2020. preuzela je glavnu ulogu i producentsku palicu u filmu "Enola Holmes", a 2022. godine snimila je nastavak.​