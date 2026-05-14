Snježana Schillinger o trendovima i novoj kolekciji: Evo što je hit sezone

Na 21. samostalnoj modnoj reviji brenda DUCHESS poduzetnica Snježana Schillinger predstavila je novu kolekciju Proljeće/Ljeto 2026., još jednom potvrdivši zašto njezin brend godinama osvaja domaću modnu scenu. U glamuroznoj atmosferi, uz brojne poznate uzvanike i zvukove bezvremenskih Madonninih hitova koje je tijekom revije izvodila mlada pjevačica Irma, večer je bila posvećena slavlju ženstvenosti, emocija i mode koja spaja eleganciju i nosivost.

Foto: Duchess PR, Zvonimir Ferina, Luka Lajić

Snježana Schillinger priznala je kako je i nakon mnogo godina rada i dalje prati posebna emocija prije izlaska kolekcije pred publiku.

''Uvijek imam pozitivnu tremu, uzbuđenje, ali meni je revija užitak i uvijek se vodim emocijama. Volim jako Madonnu, tako da je njoj u čast i novom albumu cijelu reviju Irma pjevala njezine hitove. Glavna poruka je, kao i uvijek, slavlje ženske ljepote i snage u svim njezinim veličinama i oblicima, slavlje života'', rekla nam je Snježana.

Govoreći o novoj kolekciji, istaknula je kako je naglasak bio na nosivim komadima, ali i na modernijem, mladenačkom pristupu koji donosi više mini haljina i upečatljivih boja.

''Proljetno-ljetna kolekcija, u kojoj ima dosta zelenih tonova, nosiva je, što je nama uvijek najvažnije, ali imali smo više nego inače mini haljina s kojima se okrećemo i mlađoj publici. Hit sezone je bijela asimetrična haljina, za koju imamo puno upita, kao i haljine u morskim prugastim tonovima koji su must have već kod nas treću sezonu zaredom. Ove sezone apsolutni hit i osvježenje je zelena boja, kao i sjajni plavi morski tonovi'', dodaje.

Posebno je naglasila važnost domaće proizvodnje, kvalitete i rada cijelog tima koji stoji iza brenda.

''Naše sve haljine su izrađene po mjeri i željama klijenta jer se sve kupljeno može prilagoditi rukama naših vrijednih krojačica. Radimo male i ograničene serije, ali vodimo se kvalitetom i materijalima koji se kupuju u Italiji, a šiju u Hrvatskoj. Samo tako se može opstati na tržištu! Protiv toga sam da se u Turskoj kupuju gotove večernje haljine koje se onda tu prekrajaju i predstavljaju kao hrvatski dizajn, to je onda uvoz kolekcije i odličan posao, ali se ne može zvati hrvatskom modom. Za početak, svaki dizajner mora znati šivati. Ja sam u srednjoj školi šivala kolegicama i prodavala, mogu i sada sjesti za mašinu i sašiti sako, što je vrhunac umijeća. Ali isto tako Tin zajedno sa mnom slaže boje, uzorke i materijale, što ne može krojačica na taj način. Zato mislim da iza Duchessa nisam ja, nego cijeli tim i zato smo brend Duchess, a ne Snježana Mehun haljine, što nikada nisam htjela biti'', rekla nam je Snježana.

Nakon uspješne revije, pred timom brenda slijedi najvažniji dio – rad s klijenticama i prodaja nove kolekcije, dok Snježana paralelno razvija i novi poslovni projekt.

''Slijedi prodaja i rad s klijenticama, to je uvijek najvažniji dio. Budući da sam odnedavno pokrenula agenciju za nekretnine Croatian Sunset za strano tržište, osobno imam puno posla'', rekla nam je za kraj.