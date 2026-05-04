Lice koje dugo nismo vidjeli ukralo pažnju u Draženovu domu: Novo vrijeme srušilo Futsal Dinamo

Novo Vrijeme je u zagrebačkoj 'Ciboni' slavilo protiv Futsal Dinama 6:3 i tako izborilo plasman u polufinale doigravanja za prvaka Hrvatske.

U odličnoj utakmici Makarani su slavili na krilima sjajnog Lime, izborivši tako polufinale protiv pobjednika dvoboja Rijeke i Crnice, dok je za zagrebački Futsal Dinamo ovim porazom završena sezona.

Draženov dom još se jednom lijepo popunio za malonogometnu ligu, a na prvi gol čekalo se pet minuta. Mitrović je zabio za 1:0. Domaći nisu stigli ni proslaviti gol kako spada, a rezultat je već bio 1:1 u režiji Korolyshyna.

U 7. minuti Lennon je proigrao Limu koji se sjurio prema Piplici i zabio za prednost gostiju. U narednih desetak minuta mreže su mirovale, Zagrepčani su imali inicijativu no Bašković je bio raspoložen na golu gostiju.

Tek što smo pomislili kako na predah idemo s minimalnim vodstvom Makarana, nesretni Piplica pretvara se u tragičara svoje ekipe, nakon što je u 18. minuti ubačaj iz “outa” prema golu od strane Duščaka dodirnuo i tako donio pobvećanje prednosti Makaranima 3:1.

Do kraja poluvremena je čak i malo zaiskrilo na parketu, no na koncu su Makarani otišli na predah s lijepom prednošću.

U nastavku susreta Novo Vrijeme je zasluženo slavilo izborivši plasman u polufinale doigravanja gdje ih očekuje pobjednik dvoboja Rijeke i Crnice koji je na rasporedu sutra, dok se Futsal Dinamo ovim porazom oprašta od sezone.

Na tribinama se moglo vidjeti i nekoliko poznatih lica, a pažnju je posebno privukao Tomo Šokota.