Dinamo u Makarskoj poveo 2:0 pa doživio debakl

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala doigravanja SuperSport HMNL-a, Novo Vrijeme je u Makarskoj pobijedilo Futsal Dinamo s 5:2 i poravnalo seriju na 1:1.

Dinamo je furiozno ušao u utakmicu i poveo 2:0, ali Novo Vrijeme je nevjerojatnim preokretom izborilo treću utakmicu.

Furiozan početak pa potpuni slom

Gosti su izgledali kao da će lakoćom osigurati polufinale. Već u četvrtoj minuti Lovro Cigler doveo je Dinamo u vodstvo, a samo dvije minute kasnije prednost je udvostručena autogolom Tonija Jelavića. U tim trenucima činilo se da je priča završena, no Makarani se nisu predavali. Gabrijel Lasić je u 14. minuti smanjio zaostatak i vratio nadu domaćoj publici.

U nastavku susreta uslijedio je potpuni preokret. Vitor Lima je u 23. minuti poravnao na 2:2, da bi samo dvije minute kasnije Lasić svojim drugim pogotkom donio vodstvo Novom Vremenu. Pobjedu domaćina potvrdili su Taras Korolišin u 35. minuti i Lima pogotkom u prazna vrata u samoj završnici za konačnih 5:2.

Odluka u Zagrebu

Ovom pobjedom serija je izjednačena na 1:1, a putnik u polufinale bit će odlučen u majstorici.

Odlučujuća, treća utakmica igrat će se idućeg ponedjeljka u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki test za neuhvatljivog Bulegu: 'Ta staza paše agresivcima'