Talijani: Modrić ima samo jednu želju, a egzotika ga ne interesira

Priča o povratku kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića u Dinamo "uvijek je aktualna“. Kada mu je istjecao ugovor u Real Madridu, Dinamo je otkupio stranicu Marce i pozvao svog kapetana kući, a zove ga i sada, kada mu istječe ugovor s Milanom.

No, kako piše talijanska Gazzetta dello Sport, to će za Modre ipak biti vrlo težak zadatak. Kako navodi taj list, Modrić s trenerom Milana Maxom Allegrijem ima odličan odnos. Hrvatski kapetan pod vodstvom talijanskog trenera odigrao je 2788 minuta – najviše u posljednjih pet sezona. Između Modrića i Allegrija vlada uzajamno poštovanje koje nadilazi tehnički aspekt.

Dodatni faktor je i Modrićeva želja da vrati Milan u Ligu prvaka i zaigra u elitnom natjecanju s tim klubom.

Gazzetta navodi kako opcija povratka u Dinamo, osobito pod vodstvom Zvonimira Bobana, postoji, ali i kako je puno veća vjerojatnost da će Modrić ostati u Milanu ili se umiroviti, jer ga Saudijska Arabija, SAD i slične destinacije ne zanimaju.

