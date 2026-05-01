DINAMO ZOVE, ALI...

Talijani: Modrić ima samo jednu želju, a egzotika ga ne interesira

Talijani: Modrić ima samo jednu želju, a egzotika ga ne interesira
Foto: FCI Photo Press Agency/Alamy/Profimedia

Gazzetta navodi kako opcija povratka u Dinamo postoji, ali i kako je puno veća vjerojatnost da će Modrić ostati u Milanu ili se umiroviti

1.5.2026.
8:54
Sportski.net
FCI Photo Press Agency/Alamy/Profimedia
Priča o povratku kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića u Dinamo "uvijek je aktualna“. Kada mu je istjecao ugovor u Real Madridu, Dinamo je otkupio stranicu Marce i pozvao svog kapetana kući, a zove ga i sada, kada mu istječe ugovor s Milanom.

No, kako piše talijanska Gazzetta dello Sport, to će za Modre ipak biti vrlo težak zadatak. Kako navodi taj list, Modrić s trenerom Milana Maxom Allegrijem ima odličan odnos. Hrvatski kapetan pod vodstvom talijanskog trenera odigrao je 2788 minuta – najviše u posljednjih pet sezona. Između Modrića i Allegrija vlada uzajamno poštovanje koje nadilazi tehnički aspekt.

Dodatni faktor je i Modrićeva želja da vrati Milan u Ligu prvaka i zaigra u elitnom natjecanju s tim klubom.

Gazzetta navodi kako opcija povratka u Dinamo, osobito pod vodstvom Zvonimira Bobana, postoji, ali i kako je puno veća vjerojatnost da će Modrić ostati u Milanu ili se umiroviti, jer ga Saudijska Arabija, SAD i slične destinacije ne zanimaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike u Mađarskoj može ispisati povijest, a svi se pitaju hoće li jedan vozač izdržati pritisak

