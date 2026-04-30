PLAVI DRAGULJ /

Supertalent ostaje u Dinamu: Pao važan potpis na Maksimiru

Supertalent ostaje u Dinamu: Pao važan potpis na Maksimiru
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je potpisao višegodišnji ugovor s talentiranim mladićem koji je već debitirao za prvu ekipu

30.4.2026.
22:16
M.G.
Sven Šunta (18) potpisao je novi, višegodišnji, ugovor s Dinamom, potvrdio je klub na društvenim mrežama.

Talentirani slovenski veznjak Šunta ugovor s Plavima produžio je tjedan dana prije svog 19. rođendana. Smatra se jednim od najtalentiranijih igrača iz Dinamove škole, a ove sezone je debitirao za seniorsku momčad i za nju do sada upisao šest nastupa u svim natjecanjima.

"Šunta je rođen 7. svibnja 2007. u Celju, prve je nogometne korake načinio u Krškom, a na Maksimir je došao još kao 13-godišnjak, u početku svakodnevno putujući na treninge iz Slovenije u Zagreb 🚙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakon gotovo šest godina provedenih u Dinamovoj akademiji, ove je sezone upisao i debi za prvu momčad te ukupno šest službenih nastupa, i to u sva tri natjecanja – u HNL-u, Kupu i Europa ligi ⚽️

Pred njim je velika budućnost, a veselimo se njegovim novim nastupima, uspjesima i trofejima u plavom dresu", objavio je Dinamo.

