Supertalent ostaje u Dinamu: Pao važan potpis na Maksimiru

Sven Šunta (18) potpisao je novi, višegodišnji, ugovor s Dinamom, potvrdio je klub na društvenim mrežama.

Talentirani slovenski veznjak Šunta ugovor s Plavima produžio je tjedan dana prije svog 19. rođendana. Smatra se jednim od najtalentiranijih igrača iz Dinamove škole, a ove sezone je debitirao za seniorsku momčad i za nju do sada upisao šest nastupa u svim natjecanjima.

"Šunta je rođen 7. svibnja 2007. u Celju, prve je nogometne korake načinio u Krškom, a na Maksimir je došao još kao 13-godišnjak, u početku svakodnevno putujući na treninge iz Slovenije u Zagreb 🚙

Nakon gotovo šest godina provedenih u Dinamovoj akademiji, ove je sezone upisao i debi za prvu momčad te ukupno šest službenih nastupa, i to u sva tri natjecanja – u HNL-u, Kupu i Europa ligi ⚽️

Pred njim je velika budućnost, a veselimo se njegovim novim nastupima, uspjesima i trofejima u plavom dresu", objavio je Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Spašavaju živote pod najvećim pritiskom: Hitne medicinske službe proslavile svoj dan