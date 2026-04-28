Procurilo što Modrić traži za ostanak u Milanu

Budućnost Luke Modrića u talijanskom Milanu vrlo je neizvjesna. Luka je član Rossonera postao prošloga ljeta i potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu godinu, a sada je objavljeno da 'hrvatski maestro' za ostanak u Milanu traži određene garancije.

Ključne detalje o Modrićevoj situaciji otkrio je talijanski novinar i stručnjak za transfere Matteo Moretto. U razgovoru na YouTube kanalu Fabrizija Romana, Moretto je naglasio kako je hrvatski veznjak od kluba zatražio "ključna jamstva" za sljedeću sezonu.

Luka je u posljednjoj utakmici za Mulan, zadobio prijelom jagodične kosti zbog čega neće moći više igrati ove sezone i sada u je u fokusu donošenje odluke o vlastitoj budućnosti.

"Ulazimo u ključnu fazu kako bismo razumjeli njegovu budućnost. Luka želi pažljivo razmisliti o putu kojim želi krenuti pred kraj karijere. Sada kada ne može igrati, može se 100% usredotočiti na svoju budućnost", rekao je Moretto, a prenosi Milan News.

"Modrić želi konkurentan Milan. Tražio je tehnička jamstva od Milana za sljedeću godinu, što znači da će Milan vjerojatno igrati u Ligi prvaka, pa Modrić želi Milan koji se može natjecati. Zatim će, očito, morati napraviti i neke osobne i privatne procjene. Još uvijek procjenjuje stvari. Vidjet ćemo hoće li Modrić biti, da tako kažem, zadovoljan Milanom u smislu ambicija“, poručio je.

