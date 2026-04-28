TRESE SE SVIJET

Je li Milan otkrio sudbinu Luke Modrića u trenutku najveće drame?

Je li Milan otkrio sudbinu Luke Modrića u trenutku najveće drame?
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Iako Lukin ugovor s Milanom istječe krajem lipnja i još nema službene potvrde o produženju

Silvijo Maksan
28.4.2026.
12:00
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
Luka Modrić (40), kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, uspješno je operiran nakon teške ozljede koju je zadobio u nedjeljnoj utakmici protiv Juventusa na San Siru, gdje je pretrpio višestruki prijelom jagodične kosti. Utakmica je završila 0-0. 

Zahvat je obavljen u milanskoj klinici La Madonnina i prošao je bez komplikacija, a oporavak bi trebao trajati između pet i šest tjedana. To ujedno znači da je za njega ova sezona u dresu Milana završena.

Iako mu ugovor s klubom istječe krajem lipnja i još nema službene potvrde o produženju, Milan je dao naslutiti želju za nastavkom suradnje. Klub je na svojoj Facebook stranici objavio video podrške uz poruku kojom poručuju da jedva čekaju njegov povratak na San Siro, što sugerira da bi Modrić mogao ostati i sljedeće sezone.

"Čekamo da se naš šampion uskoro vrati na San Siro. Svi navijači Rossonera su uz tebe, Luka." To bi moglo značiti kako će Modrić i sljedeće sezone nositi dres Milana.

Što se tiče reprezentacije, postoji mogućnost da preskoči prijateljske utakmice protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja), jer se one igraju prije isteka predviđenog vremena oporavka. Ipak, njegov nastup nije u potpunosti isključen. Za prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, koja je na rasporedu 17. lipnja, trebao bi biti potpuno spreman jer će do tada proći više od sedam tjedana od operacije.

Foto: LaPresse/Sipa USA/Profimedia

Do ozljede je došlo u 76. minuti susreta protiv Juventusa, kada se Modrić sudario glavama s Manuelom Locatellijem. Nakon ukazane pomoći i vidljivih posljedica udarca, tri minute kasnije morao je napustiti teren, a zamijenio ga je Jashari.

POGLEDAJTE VIDEO: Gordon Schildenfeld u Maksanovom korneru o Luki Modriću

