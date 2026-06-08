Je li ovom rečenicom Dalić potvrdio tko će igrati u veznom redu na Mundijalu?

Bilo je puno dobrih stvari u ove dvije prijateljske utakmice, ali bilo je i loših, komentirao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon 2-1 pobjede protiv Slovenije u Varaždinu.

„Teška je bila utakmica, živa i agresivna. Mi smo imali problema s tranzicijom prema natrag gdje su nam Slovenci opasno prijetili. Brinu nas te šanse suparnika, kao i pogodak koji se dogodio nakon naše pogreške. Imamo još deset dana rada i to moramo popraviti. Nakon svega je važna pobjeda“, izjavio je Dalić te se okrenuo onome što je vidio nakon susreta protiv Belgije i Slovenije.

„Željeli smo kroz utakmice vratiti u formu Modrića, Kovačića i Gvardiola. To nam je bilo najvažnije, a to nije lako jer, primjerice, Kovačić je izvan pravog nogometa skoro godinu dana. Ukupno je bilo dobrih, ali i loših stvari u ova dva dvoboja. Puno tehničkih grešaka smo radili što nama baš nije svojstveno. Treba nam živosti i energije, ali imamo rješenja i znamo što nam je činiti. S nestrpljenjem čekamo početak SP-a gdje je cilj prolazak skupine, a nakon toga idemo korak po korak“, zaključio je Dalić.

Protiv Slovenije pobjednički je pogodak u 93. minuti postigao Mario Pašalić.

„Trebala nam je ova pobjeda radi atmosfere prije odlaska na SP. Trebala nam je i zbog prethodnog poraza od Belgije. Sada će nam put na prvenstvo biti mirniji i možemo otići s osmijehom na licu. Rezultat je bio tijesan, ali mislim da smo dosta dobro odigrali. Stvorili smo dosta prilika, a imali su ih nešto i Slovenci kroz kontranapade. Imamo ta dva sustava, znamo što moramo raditi i na izborniku je da odluči kada ćemo koji od njih primijeniti. Analizirat ćemo ova dva dvoboja i znam da ćemo biti spremni za SP. Pogodak? Uvijek gol znači, pogotovo kada donese pobjedu i podiže atmosferu“, rekao je nakon susreta Mario Pašalić, dok je zadovoljno ogled komentirao i Martin Erlić.

„Važna nam je ova pobjeda za nastavak priprema za prvenstvo. Sada ćemo imati još više motiva za dalje. Na dobrom smo putu i bit ćemo spremni za prvi dvoboj na SP-u protiv Engleske. Imali smo neke male greške u obrani, ali greške su tu da se poprave. Možda nam je nedostajalo malo koncentracije, ali zasluženo smo pobijedili. Atmosfera u momčadi je, kao i uvijek, sjajna“, bile su riječi Erlića.