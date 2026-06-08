Od početka godine poginulo 15 motociklista: 'U većini slučajeva radi se o dvije stvari'

Neprilagođena brzina i pretjecanje - bili su kobni za motociklista i njegovu suputnicu na zadarskim cestama. Istoga dana na motoru u Zadru je život izgubio i državljanin Austrije. Na motoru je više od 25 godina i Branimir Vuglač, kojeg ovakve vijesti posebno pogađaju.

"Kad se takve stvari dogode onda se čovjek razmišlja da je to nečiji otac, brat, sin. Nažalost onda ga više nema", kaže.

Samo do kraja travnja ove godine na cestama je život izgubilo već 15 motociklista. U crnoj statistici zamalo je završio i Branimir Vuglač.

"Auto je iz desne trake bez žmigavca, bez iakvih naznaka da će skrenuti skrenuo. Procjenio sam da će otići na moju stranu i naglo na kočnicu i izbjegao sam ga", prisjeća se.

'Smanjite gas, ne divljajte'

Za sve mlade motocikliste ima savjet: "Smanjit gas, ne divljat, stići ćeš na vrijeme. Nemoj se dokazivat pred ljudima. Imaš suvozača i dokazivat se, to se ne radi."

Slično kaže i Krunoslav iz Konjščine koji ima savjet, pogotovo za mlađe vozače: "Prvenstveno pamet u glavu. Cilj je uvijek daleko. Start-cilj, polako voziti, svi mladi vozači odmah velika kubikaža i brzina, treba iskustvo. Imam 54 godine, vozim od 15 godine, službeno 16 godina od polaganja. Hvala Bogu niakd nisam imao, ali nikad se ne zna kaj me čeka sad iza zavoja."

Tri izgubljena života u jednom danu, za profesora na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, Željka Šarića alarm za uzbunu.

"Takvi podaci koji su nažalost u porastu ukazuju da posebnu pažnju, kako preventivnu tako i represivnu, trebamo usmjeriti prema toj grupi ranjivih sudionika. U većini slučajeva radi se o neprilagođenoj brzini ili o slijetanju motocikla sa kolnika."

Upoznajte se s prometnim propisima

Upravo zato policija i prometni stručnjaci svake godine apeliraju na sve vozače, domaće i one koji za vrijeme ljeta na motorima stižu iz inozemstva.

"Da se upoznaju sa prometnim propisima Republike Hrvatske. U Hrvatskoj postoje ceste koje imaju veći udio motociklista koji voze tim cestama. Da prilagode svoju vožnju prometnim pravilima i da paze na sebe i druge u prometu", ističe profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, Željko Šarić.

Kako bi ovakvih tragičnih dana - bilo što manje.